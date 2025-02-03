В Самаре определились с местом перезахоронения останков губернатора Григория Аксакова

В пятницу, 31 января, в Самаре состоялось второе заседание рабочей группы по восстановлению Аксаковского фамильного склепа в сел Страхово Борского района. Мероприятие прошло в здании облправительства под председательством министра внутренней политики региона Сергея Филиппова. Об этом сообщил председатель Аксаковского комитета Самарской области Павел Коровин.

Павел Коровин рассказал, что собравшиеся пришли к единодушному решению и мнению: останки Аксаковых необходимо вернуть в свою историческую могилу.

"В результате совещания были определены конкретные шаги по реализации затянувшегося возвращения в собственную могилу останков губернатора Оренбургского (1860-1865), Уфимского (1865-1867), Самарского (1867-1872) Григория Сергеевича Аксакова (1820-1891) и его семьи", — прокомментировал он.

Председатель Аксаковского комитета Самарской области напомнил, что забытая на многие десятилетия семейная Аксаковская могила была найдена в результате организованных самарцами поисков при участии историков, архивистов, музейщиков, краеведов, аксаковедов и исследователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Оренбурга, Бузулука, Самары, а также помощи администрации Борского района Самарской области и старожилов села Страхово, завершившихся успешно археологическими поисками под руководством Е. В. Мишаниной в августе 2020 года.

"Кажущаяся на первый взгляд простая задача не имеет подобных примеров в России и юридически встречает много сложностей в законодательстве, не предусмотревшем подобные ситуации", — подчеркнул Павел Коровин.

Он также выразил надежду, что спустя четыре года многочисленных заседаний, проходящих в противоречиях и спорах, дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки, однако добавил, что впереди предстоит решить много задач.