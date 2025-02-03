Бенефициара коммунального холдинга "ДЖКХ" Виктора Попова обвинили в неуплате налогов на сумму около 160 млн рублей

В феврале текущего года Автозаводский суд Тольятти должен начать рассмотрение уголовного дела в отношении бенефициара коммунального холдинга "ДЖКХ" Виктора Попова, которого обвиняют в неуплате налогов на сумму около 160 млн руб., сообщает "Самарское обозрение".

В ходе расследования налоговых оптимизаций Попова самарские фискалы вскрыли массовое применение компаниями ДЖКХ схем выплат серой зарплаты с помощью профсоюзов, связанных с именем бизнесмена Сергея Ярового. Не исключено, что засвеченные эпизоды - это лишь надводная часть айсберга, а реальные масштабы деятельности Ярового, через счета профсоюзов которого проходили миллиарды рублей, могли быть значительно больше.

После создания муниципального учреждения "Департамент ЖКХ Тольятти", на баланс которого перевели городской жилфонд, Попов возглавил новую структуру. Позднее активы перешли в частные руки, так или иначе связанные с именем Виктора Попова. В различные периоды компании Попова контролировали порядка 900 многоквартирных домов Тольятти, а также жилфонд поселков Волжский Утес и Поволжский. Сам Попов не всегда присутствовал в капитале многочисленных операторов своего бизнеса. Возможно, это было связано с тем, что коммунальный бизнес сложно назвать стабильным. Фактически единственным источником поступления денежных средств ДЖКХ были не всегда стабильные платежи населения за коммунальные услуги. При этом копящиеся долги перед ресурсоснабжающими организациями никто не отменял.

Поэтому, набрав достаточный долговой балласт, такие компании отправлялись в банкротство, а обслуживание домов переводилось на новых операторов. Долгое время подобная схема работала без сбоев. Сейчас группа "ДЖКХ" генерирует выручку, измеряемую миллиардами рублей.

Проблемы с бизнесом у Попова начались в 2022 году. Тогда по итогам проверки за период с 2017-го по 2019 г. в крупнейшем операторе его бизнеса - ООО "ДЖКХ", обслуживающем более 500 домов в Тольятти, - фискалы доначислили компании более 200 млн руб. налогов. В ходе диалога с налоговиками Попову удалось снять часть претензий, но большая часть начислений осталась. После этого началась стадия судебных разбирательств. Возможно, ДЖКХ ждала бы судьба других ликвидированных компаний Попова, однако в 2023 г. в историю неожиданно вмешались правоохранительные органы.

Как сообщало СУ СКР по Самарской области, 2-м отделом по расследованию особо важных дел следственного управления возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью "ДЖКХ", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Санкция статьи - до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверочных мероприятий, проведенных УФНС России по Самарской области. Директором ДЖКХ выступает лично Виктор Попов.

Согласно фабуле дела, в период с января 2017 г. по декабрь 2019-го подозреваемый умышленно занизил сумму налога на добавленную стоимость "путем неправомерного применения льготы, посредством заключения фиктивных договоров с несколькими организациями - участниками схемы "дробления бизнеса" и аффилированными организациями ООО "ДЖКХ". Кроме того, фигурант осуществлял выплаты в адрес своих сотрудников и сотрудников аффилированных организаций в виде "ежемесячной материальной помощи" через профсоюзные организации и тем самым уклонялся от уплаты страховых взносов. Общая сумма недоимки по налогам и страховым взносам - более 152 млн рублей.

В конце октября прошлого года уголовное дело в отношении Виктора Попова передано в Автозаводский суд Тольятти. Судебные заседания неоднократно откладывались. В последний раз это случилось 24 января 2025 года. Следующее заседание назначено на 12 февраля 2025 года. По данным сайта Автозаводского районного суда Тольятти, единственным обвиняемым по данному уголовному делу является Виктор Попов. Впрочем, юристы не исключают, что положенные в основу дела Попова эпизоды могут лечь в основу нового уголовного дела - в отношении других участников оптимизационных налоговых схем.