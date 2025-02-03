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Не менее четверти россиян позитивно оценивают внедрение биометрии в стране

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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2024 год стал годом прорыва биометрических сервисов на российском рынке — такие данные приводит Российская газета. В стране с помощью биометрии сегодня можно получить услуги в МФЦ, оплатить проезд и подтвердить личность на мероприятиях с ограниченным доступом.

По данным ВЦИОМ, которые были озвучены в ходе "Саммита развития", прошедшего в Национальном центре "Россия", количество людей, положительно оценивающих авторизацию по биометрии, за год выросло с 15 до 25%, а большинство россиян — технооптимисты.

В 2024 году жители России оплатили покупки более 25 млн раз при помощи сервиса Сбера "Оплата улыбкой". Этот сервис использует биометрические данные, которые хранятся в Единой биометрической системе (ГИС ЕБС). Миллионы человек каждый день пользуются биометрическими данными для разблокировки смартфонов: сервисы Face ID и сканеры отпечатков встроены в любые современные устройства. Можно заплатить при помощи биометрии за проезд в метро. В конце января такая возможность появилась в самарском метро, там Сбер запустил оплату проезда по биометрии.

Что касается обслуживания покупок в магазинах по биометрии, то здесь решением по умолчанию стали терминалы Сбера — к концу 2024 года число биометрических терминалов с поддержкой "Оплаты улыбкой" в России достигло 1 млн. Кроме того, в 2025 году оплачивать через эти терминалы с помощью биометрии смогут и клиенты других банков. Об этом рассказал директор дивизиона "Биометрия" в Сбере Олег Евсеев. Он обратил внимание на необходимость вернуться к практике работы с голосовыми сэмплами и создать федеральную базу мошенников — с чёрным списком голосов и лиц.

Как отметил гендиректор Центра Биометрических Технологий (ЦБТ), оператора ЕБС, Владислав Поволоцкий, сегодня в системе ЕБС зарегистрировались уже почти 3 млн граждан, 80% из них сделали это в прошедшем году. В 2024 году Центру вместе с правительством РФ, Минцифры и Банком России удалось успешно перезапустить работу ЕБС и направить её на создание полезных сервисов. Заметным этапом стал запуска сервиса идентификации граждан без паспорта в отделениях МФЦ. Добиться этого позволил баланс между безопасностью и доступностью, работа над сохранением которого продолжается.

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