Почти 50 самарцев врачи спасли от смертельной грибковой инфекции

Врачи Клиник Самарского государственного медицинского университета спасли пациентку, страдающую онкозаболеванием, с мукормикозом.

Мукормикоз — опасная грибковая инфекция, которая встречается редко и отличается высоким риском летального исхода.

В группу повышенного риска развития мукормикоза входят пациенты с сахарным диабетом, иммунодефицитными состояниями, после перенесенной коронавирусной инфекции, люди, длительно принимавшие глюкокортикостероиды, пациенты гематологического профиля с пониженным иммунитетом, а также после проведенной химиотерапии.

Женщина прошла курс химиотерапии и через неделю у нее начало болеть лицо справа, а также ухудшаться зрение. При этом пациентка страдала от слезотечения, отека и покраснения век, болезненности при движении глаз, заложенности носа, слабости и отсутствия сил, она с трудом могла самостоятельно передвигаться.

У пациентки отмечались признаки грибкового поражения, поэтому предварительно предположили диагноз мукозит. Ей было выполнено удаление нежизнеспособных тканей со вскрытием орбиты и структур основания черепа. В ходе операции врачи заподозрили мукормикоз, что подтвердилось патогистологическим исследованием и данными микроскопии о наличии мицелия грибов.

После операции женщине провели антигрибковую терапию. По результатам лечения пациентку выписали домой, она начала самостоятельно передвигаться. Кроме того, врачам удалось спасти глаз. Проведенный через месяц после лечения осмотр подтвердил, что у женщины нет признаков мукоромикотического поражения пазух и полости носа.

Всего с момента начала пандемии коронавирусной инфекции по настоящее время через оториноларингологическое отделение Клиник СамГМУ прошло около 50 человек с мукормикозом, сообщает пресс-служба СамГМУ.