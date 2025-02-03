Житель Самарской области подделал себе полис ОСАГО

Отрадненский городской суд вынес приговор 23-летнему парню, которого обвиняли в подделке документа. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Местный житель подделал полис ОСАГО. Он изменил о сроке окончания действия страховки — увеличил его на год и изменил размер страховой премии. Поддельный полис мужчина предъявил полицейским.
Суд назначил мужчине четыре месяца ограничения свободы.
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