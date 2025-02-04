Самарский спортсмен завоевал бронзу на российских соревнованиях по стрельбе

В начале февраля в Удмуртии проходят чемпионат и этап Кубка России по пулевой стрельбе, передает пресс-служба регионального минспорта.
Представитель сборной команды Самарской области Дмитрий Седов занял третье место в упражнении МВ-60.
Дмитрий Седов обучается в ГАУ ДО СО СШОР № 6 у старшего тренера по пулевой стрельбе Галины Батраевой.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
Стоило загубить Дворец Спорта на ул. Физкультурной, чтобы строить новый.