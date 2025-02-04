Самарский спортсмен завоевал бронзу на российских соревнованиях по стрельбе

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В начале февраля в Удмуртии проходят чемпионат и этап Кубка России по пулевой стрельбе, передает пресс-служба регионального минспорта.

Фото: Министерство спорта Самарской области