Сбербанк рассказал, как искусственный интеллект помогает в работе с должниками

Искусственный интеллект очень глубоко внедрен в процессы работы Сбербанка с должниками, например, в робота-оператора интегрирована нейросеть GigaChat, и меньше 1% клиентов в ходе разговора с ним просят переключить на оператора, сообщил РИА Новости директор дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" Сбербанка Денис Кузнецов.
"В настоящий момент ИИ очень глубоко внедрен в процессы розничного взыскания и урегулирования. Мы продолжаем развивать робота-оператора и выводим его на принципиально другой уровень — уровень помощи и содействия людям в решении проблем", — сказал он.
По словам Кузнецова, робот "не только умный, но и эмпатичный", он определяет момент, когда клиент начинает испытывать негативные эмоции, меняет скрипт, тональность и помогает клиенту вернуться к конструктивному диалогу. Также в него интегрирован GigaChat, и теперь диалоги с клиентами стали еще более разнообразными.
"Качество общения робота соизмеримо с уровнем человека. Меньше 1% клиентов в ходе разговора с ним просят переключить на оператора", — подчеркнул Кузнецов.
Он отметил, что совокупный эффект от применения ИИ в процессах урегулирования задолженности в этом году, как и в предыдущем, превысит 3,5 миллиарда рублей.
Последние комментарии
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.
Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.
Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.