Сбербанк рассказал, как искусственный интеллект помогает в работе с должниками

Искусственный интеллект очень глубоко внедрен в процессы работы Сбербанка с должниками, например, в робота-оператора интегрирована нейросеть GigaChat, и меньше 1% клиентов в ходе разговора с ним просят переключить на оператора, сообщил РИА Новости директор дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" Сбербанка Денис Кузнецов.

"В настоящий момент ИИ очень глубоко внедрен в процессы розничного взыскания и урегулирования. Мы продолжаем развивать робота-оператора и выводим его на принципиально другой уровень — уровень помощи и содействия людям в решении проблем", — сказал он.

По словам Кузнецова, робот "не только умный, но и эмпатичный", он определяет момент, когда клиент начинает испытывать негативные эмоции, меняет скрипт, тональность и помогает клиенту вернуться к конструктивному диалогу. Также в него интегрирован GigaChat, и теперь диалоги с клиентами стали еще более разнообразными.

"Качество общения робота соизмеримо с уровнем человека. Меньше 1% клиентов в ходе разговора с ним просят переключить на оператора", — подчеркнул Кузнецов.

Он отметил, что совокупный эффект от применения ИИ в процессах урегулирования задолженности в этом году, как и в предыдущем, превысит 3,5 миллиарда рублей.