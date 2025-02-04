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Финансы Экономика и бизнес

Лизинговая компания CARCADE запустила услугу разовой выездной диагностики

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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CARCADE расширила спектр дополнительных услуг, запустив выездную диагностику подержанных автомобилей.

Услуга представляет собой комплексный осмотр транспортного средства, включающий в себя более 115 пунктов проверки, направленных на выявление потенциальных неисправностей и скрытых дефектов. Диагностика осуществляется специалистом по подбору и диагностике автомобилей по месту нахождения автомобиля. В рамках выездной диагностики проводится визуальный осмотр кузова, проверка ходовой части, световых приборов, состояния салона и других важных технических и юридических параметров.

По завершении диагностики клиент получает подробный отчёт, включающий в себя фото- и видеоматериалы, зафиксировавшие все выявленные неисправности и дефекты, а также объективную оценку технического состояния транспортного средства, что позволяет клиенту принять решение о покупке и провести торги с продавцом. Стоимость услуги зависит от стоимости автомобиля и начинается от 10 тыс. рублей. Сервис оказывается в течение 36 часов с момента подачи заявки.

Подробности разовой выездной диагностики уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде", на сайте или через звонок на горячую линию 8 800 700 30 30.

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ERID: 2VSb5wuPxpp

ИНН 3905019765

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