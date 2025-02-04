Лизинговая компания CARCADE запустила услугу разовой выездной диагностики

CARCADE расширила спектр дополнительных услуг, запустив выездную диагностику подержанных автомобилей.

Услуга представляет собой комплексный осмотр транспортного средства, включающий в себя более 115 пунктов проверки, направленных на выявление потенциальных неисправностей и скрытых дефектов. Диагностика осуществляется специалистом по подбору и диагностике автомобилей по месту нахождения автомобиля. В рамках выездной диагностики проводится визуальный осмотр кузова, проверка ходовой части, световых приборов, состояния салона и других важных технических и юридических параметров.

По завершении диагностики клиент получает подробный отчёт, включающий в себя фото- и видеоматериалы, зафиксировавшие все выявленные неисправности и дефекты, а также объективную оценку технического состояния транспортного средства, что позволяет клиенту принять решение о покупке и провести торги с продавцом. Стоимость услуги зависит от стоимости автомобиля и начинается от 10 тыс. рублей. Сервис оказывается в течение 36 часов с момента подачи заявки.

Подробности разовой выездной диагностики уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде", на сайте или через звонок на горячую линию 8 800 700 30 30.