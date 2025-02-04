В Самарской области прошло Всероссийское совещание руководителей отрядов проводников

С 30 января по 1 февраля в Самаре прошло всероссийское совещание руководителей студенческих отрядов проводников региональных отделений. Мероприятие собрало более 35 представителей региональных отделений РСО из 25 регионов страны. Совещание проводится в Самаре уже в третий раз.

Совещание руководителей студенческих отрядов проводников прошло в Самаре на базе Дома молодежи ОАО "РЖД", а также в мультиформатном пространстве "СО.Здание" студенческих отрядов Самарской области. В рамках мероприятия состоялась стратегическая сессия и разработка концепции развития студотрядов проводников в 2025 г., встреча с представителями Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" и Куйбышевского филиала АО "Федеральная Пассажирская Компания".

"Третий год подряд Самара становится местом проведения Всероссийского совещания проводников. Мероприятие собирает руководителей со всей страны, предоставляя возможность обсудить актуальные вопросы, обменяться опытом и поставить новые цели на ближайший год. Мы обсуждаем важные моменты в работе проводников, условия труда, качество обслуживания пассажиров. Самарское региональное отделение РСО с радостью снова будет ждать руководителей отрядов проводников в следующем году", - рассказала Ольга Бурлакова, руководитель направления студенческих отрядов проводников Самарского регионального отделения РСО.

В рамках совещания Алексей Потейко, заместитель председателя правления МООО "РСО" и член Общественного совета Министерства транспорта РФ, и Дмитрий Коротков, руководитель направления студенческих отрядов проводников Центрального штаба МООО "РСО", вместе с руководителями подвели итоги ушедшего года и обсудили цели на ближайший год. В 2025 г. планируется трудоустроить 11 тыс. бойцов и провести Всероссийские трудовые проекты студенческих отрядов проводников в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Планируется совершенствование системы подсчета результатов и усиление контроля за исполнением положения Всероссийского трудового проекта на местах.

В Москве, Барнауле, Новосибирске и Самаре открыли круглогодичные отряды проводников. В 2025 г. планируется привести общую численность постоянно действующего отряда к не менее 500 человек. Также запланирована модернизация института инструкторства. Будет проведен конкурсный отбор на должность "Руководителя блока "Инструктор ВСОП". Инструкторы будут привлечены к реализации федеральных проектов МООО "РСО" и АО "ФПК".

На 2025 г. планируется сотрудничество с благотворительными фондами: организация всероссийской акции "Поезд, объединяющий страну" (БФ "ВТБ - Страна"), участие в благотворительных проектах "Помоги и выиграй, Твоя звезда" (БФ "Линия жизни").

Мероприятие организуется при поддержке правительства Самарской области и министерства молодежной политики Самарской области, которые на постоянной основе поддерживают и развивают студенческие отряды в регионе.