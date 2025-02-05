В Самарской области ищут подрядчика на реконструкцию Жигулевской оросительной системы

Министерство сельского хозяйства РФ объявило конкурс на поиск подрядчика, который займется реконструкцией Жигулевской оросительной системы (I пусковой комплекс) в Самарской области. Начальная цена контракта составила 628,6 млн рублей.
Победителя торгов определят после 25 февраля, он должен будет исполнить контракт до 30 декабря 2026 года.
Напомним, в начале сентября Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на первый пусковой комплекс реконструкции Жигулевской оросительной системы.
Жигулевская система мелиорации была построена еще в 1970-е годы и сегодня нуждается в серьезной модернизации. Источником воды для полива служит Куйбышевское водохранилище. А ее циркуляцию в оросительной системе с необходимым давлением обеспечивает головная насосная станция в поселке Луначарский, а также дополнительные насосные станции, расположенные вдоль каналов для подкачки воды.
"Работы на первом пусковом комплексе включают реконструкцию существующей насосной станции. Она играет важную роль в наполнении каналов, которые в свою очередь питают большие площади ценных сельхозугодий. Производительность станции составит 17,5 кубометров в секунду, а напор обеспечит подачу воды на 26 метров", — рассказал эксперт Главгосэкспертизы России Данил Андреев.
На первом этапе также пройдет укладка самотечных трубопроводов диаметром 1420 и 800 мм и реконструкция водозаборных оголовков.
"Кроме того, в проектной документации представлены решения по устройству рыбозащитных сооружений, а необходимые расчеты подтверждают их безопасность для рыб на период эксплуатации насосной станции", — уточнил Данил Андреев.
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