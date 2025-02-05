В Поволжье в два раза выросло число предпринимателей, использующих сервисы для автоматизации рутинных операций в бизнесе

В 2024 году отраслевые решения Сбера для бизнеса поключили более 13 тысяч предпринимателей Поволжья, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 94%. Решения предназначены для упрощения рутинных задач в бизнес-процессах. Сервисы касаются различных отраслей, среди которых коммерческая недвижимость, ЖКХ, оптовая и розничная торговля и многое другое.

Такие решения открывают новые возможности клиентам малого бизнеса. К примеру, один из клиентов Сбера в Поволжье, торгующий на маркетплейсах, подключил бесплатное отраслевое решение для селлеров и проанализировал свой товарный ряд. После проведённого анализа клиент определил наиболее доходные по выручке и прибыли категории товаров, а также выявил продукцию с отрицательной маржинальностью. На основе этих данных клиент принял решение отказаться от закупки нерентабельных товаров и увеличить объёмы закупок прибыльных позиций, тем самым повысив свою выручку.

"Отраслевые решения Сбера помогают предпринимателям активнее наращивать бизнес и получать навыки его масштабирования. К примеру, сейлерам сервис Сбера позволяет анализировать ключевые показатели каждого продукта и определять наиболее востребованные позиции. Такой анализ предоставляет продавцам готовую информацию о том, как увеличить доходы, избавляя их от необходимости самостоятельно собирать и обрабатывать данные", — отметил заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Ярослав Костарев.

Самое популярное из всех отраслевых решений — "Розничная торговля". Его в 2024 году подключили более 5 тыс. клиентов из Поволжья. Благодаря этому отраслевому решению предприниматели могут сравнивать основные показатели их торговой точки с конкурентами в их городе и отраслью в целом, а также видеть портрет их клиента. Также в решении для розничной торговли доступны Al-рекомендации от нейросетевой модели GigaChat. Советы бесплатны и построены на основе аналитики.

Второе по популярности решение — "Управление продажами", его подключили боле 2,1 тыс. клиентов. В этом отраслевом решении предприниматель может воспользоваться полноценным функционалом CRM, а также провести оценку каналов продаж и определить возможные направления для развития. На третьем месте — "Рестораны", это решение подключили более 1,2 тыс. предпринимателей. Пользователи данного сервиса могут видеть динамику бизнеса, портрет посетителей, а также подобрать наилучшие локации для расширения своего бизнеса в любом регионе страны с учётом максимального потенциала объекта недвижимости.