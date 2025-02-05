16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
БК "Самара" уступила ЦСКА — 44:102 Два спортсмена покидают БК "Самара" Владислав Коновалов: "Могу сказать, что я сегодня счастлив" "Самара" обыграла "Парму" — 86:78 БК "Самара" проиграл "Астане" — 67:75

Баскетбол Спорт

БК "Самара" уступила ЦСКА — 44:102

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 25
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Баскетбольная "Самара" в матче Единой Лиги ВТБ со счетом 44:102 уступила на домашнем паркете ЦСКА.

Фото: БК Самара

Армейцы сразу начали уверенно играть в атаке, свои броски попадали Жан-Шарль, Амат МʼБай, Мело Тримбл и Никита Курбанов. У самарцев роль лидера примерил Данила Чикарев, набравший 5 очков подряд. К сожалению, хозяева не поспевали за красно-синими, и отрыв к концу четверти был -19.

Во второй десятиминутке преимущество гостей только росло, тот же Жан-Шарль забрасывал "трешки" без соправтивления, затем четырех со средней зоны, стал попадать сербский защитник Алекса Аврамович. У самарцев же трехочковый забросил Прохоров, который проводит только второй матч за родной клуб, Кашин попал из-под кольца, а Чикарев попал свои штрафные броски. Первая половина закончилась со счетом 22:59 в пользу ЦСКА.

Вторую половину начали увереннее самарцы, Андрей Сопин сначала забрасывает из-под кольца, а затем попадает "трешку". Включился и Егор Амосов, который скоро отправиться на Slam Dunk Contest, а сейчас он помогает команде вернуться в игру, но чем больше времени шло, тем больше становился отрыв гостей. Только за последние 5 минут красно-синие попали 13 раз. Предпоследняя четверть закончилась со счетом 32:85 в пользу гостей.

Заключительная четверть началась с "трешки" от Антонова (у которого было 4/5 из-за дуги), но уже в следующих атаках два двухочковых забросил Никита Косяков. За 25 секунд до конца ЦСКА перешли за сотню, набрав 102 очка. Дальним броском под сирену отметился Андрей Сопин — 44:102 поражение "Самары".

Самым результативным у самарцев стал Андрей Сопин (11 очков). У гостей эффективными были Жан-Шарль (17 очков), Семен Антонов (16 очков), Антон Астапкович (11 очков) и Никита Курбанов (10 очков).

Следующий матч БК "Самара" проведет 9 февраля на домашней площадке против красноярского "Енесея".

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Фото на сайте

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2