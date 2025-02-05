БК "Самара" уступила ЦСКА — 44:102

Баскетбольная "Самара" в матче Единой Лиги ВТБ со счетом 44:102 уступила на домашнем паркете ЦСКА.

Армейцы сразу начали уверенно играть в атаке, свои броски попадали Жан-Шарль, Амат МʼБай, Мело Тримбл и Никита Курбанов. У самарцев роль лидера примерил Данила Чикарев, набравший 5 очков подряд. К сожалению, хозяева не поспевали за красно-синими, и отрыв к концу четверти был -19.

Во второй десятиминутке преимущество гостей только росло, тот же Жан-Шарль забрасывал "трешки" без соправтивления, затем четырех со средней зоны, стал попадать сербский защитник Алекса Аврамович. У самарцев же трехочковый забросил Прохоров, который проводит только второй матч за родной клуб, Кашин попал из-под кольца, а Чикарев попал свои штрафные броски. Первая половина закончилась со счетом 22:59 в пользу ЦСКА.

Вторую половину начали увереннее самарцы, Андрей Сопин сначала забрасывает из-под кольца, а затем попадает "трешку". Включился и Егор Амосов, который скоро отправиться на Slam Dunk Contest, а сейчас он помогает команде вернуться в игру, но чем больше времени шло, тем больше становился отрыв гостей. Только за последние 5 минут красно-синие попали 13 раз. Предпоследняя четверть закончилась со счетом 32:85 в пользу гостей.

Заключительная четверть началась с "трешки" от Антонова (у которого было 4/5 из-за дуги), но уже в следующих атаках два двухочковых забросил Никита Косяков. За 25 секунд до конца ЦСКА перешли за сотню, набрав 102 очка. Дальним броском под сирену отметился Андрей Сопин — 44:102 поражение "Самары".

Самым результативным у самарцев стал Андрей Сопин (11 очков). У гостей эффективными были Жан-Шарль (17 очков), Семен Антонов (16 очков), Антон Астапкович (11 очков) и Никита Курбанов (10 очков).

Следующий матч БК "Самара" проведет 9 февраля на домашней площадке против красноярского "Енесея".