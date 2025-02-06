В Тольятти экскаватор столкнулся с легковушкой

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В среду, 5 февраля, в Тольятти произошло ДТП с участием экскаватора. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области