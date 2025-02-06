"Кирпичом за замечание": отец участника СВО рассказал о нападении

В Самарской области разбираются в ситуации с нападением на отца участника СВО. О происшествии изначально сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Елена Лапушкина.

"Обратился отец участника СВО, житель Сергиевского района Самарской области с жалобой на бездействие должностных лиц районного отдела МВД России, а также на качество надзора, осуществляемого прокуратурой. Еще в апреле 2023 г. между родителями военнослужащего и их соседом произошел конфликт, во время которого мужчине, нашему заявителю, были нанесены травмы", — рассказывала омбудсмен.

Меж тем, в полиции отказывали в возбуждении уголовного дела.

"Я сделал соседу замечание и за это получил кирпичом по голове", — рассказал журналисту Волга Ньюс сам потерпевший.

По предварительной информации, сосед, чувствуя безнаказанность и часто находясь в нетрезвом состоянии, снова провоцирует конфликты с пострадавшим. Последний боится, что в конфликт втянут и сына, когда тот прибудет в отпуск. В итоге вся семья сейчас в подавленном состоянии.

"На эту ситуацию мы обратили внимание прокуратуры. В итоге на имя начальника ОМВД России по Сергиевскому району внесены требования об устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства, допущенных в ходе досудебного производства, которые рассмотрены и удовлетворены. Ход доследственной проверки взят прокурором района на контроль", — рассказала омбудсмен.

Редакция также будет следить за развитием событий.