"Кирпичом за замечание": отец участника СВО рассказал о нападении

В Самарской области разбираются в ситуации с нападением на отца участника СВО. О происшествии изначально сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Елена Лапушкина.
"Обратился отец участника СВО, житель Сергиевского района Самарской области с жалобой на бездействие должностных лиц районного отдела МВД России, а также на качество надзора, осуществляемого прокуратурой. Еще в апреле 2023 г. между родителями военнослужащего и их соседом произошел конфликт, во время которого мужчине, нашему заявителю, были нанесены травмы", — рассказывала омбудсмен.
Меж тем, в полиции отказывали в возбуждении уголовного дела.
"Я сделал соседу замечание и за это получил кирпичом по голове", — рассказал журналисту Волга Ньюс сам потерпевший.
По предварительной информации, сосед, чувствуя безнаказанность и часто находясь в нетрезвом состоянии, снова провоцирует конфликты с пострадавшим. Последний боится, что в конфликт втянут и сына, когда тот прибудет в отпуск. В итоге вся семья сейчас в подавленном состоянии.
"На эту ситуацию мы обратили внимание прокуратуры. В итоге на имя начальника ОМВД России по Сергиевскому району внесены требования об устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства, допущенных в ходе досудебного производства, которые рассмотрены и удовлетворены. Ход доследственной проверки взят прокурором района на контроль", — рассказала омбудсмен.
Редакция также будет следить за развитием событий.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?