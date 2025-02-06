Ученые Самарского политеха усовершенствовали процесс извлечения графита из водородных реакторов

Исследователи из Самарского государственного технического университета создали новую технологию непрерывного удаления углерода из реакторов, в которых синтезируется водород. Это оригинальное решение одной из серьезных инженерных задач в области промышленного использования водородных установок.
Дело в том, что во время получения водорода из метана на стенках реакторов скапливаются побочные продукты реакции. Отсутствие технологии их выгрузки без остановки самого процесса мешает повсеместному внедрению относительно простого способа производства водорода.
Для проведения исследований в этой области в рамках гранта НОЦ "Инженерия будущего" была приобретена установка для исследования кинетики образования углерода и водорода в процессе термокаталитического разложения метана. Уникальность установки состоит в возможности проведения работ не только в газовой фазе, но также в расплавах металлов и солей. Еще одну, экспериментальную, установку с новой технологией непрерывного удаления образующихся в процессе пиролиза метана углеродных частиц, наши ученые разработали сами и уже получили на нее патент.
В Самарской области уделяется большое внимание развитию науки и технологий. Согласно указу президента Российской Федерации от 03.02.2025 губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вошел в обновленный состав Комиссии по научно-технологическому развитию Российской Федерации (КНТР).
Вхождение Вячеслава Федорищева в состав комиссии усилит роль региона в национальной и глобальной научно-технологической повестке. Ранее глава региона отмечал, что создание условий для роста инноваций, поддержки научных исследований и привлечения инвестиций в высокотехнологичные отрасли одна из приоритетных целей, которая обеспечит развитие региона. Для достижения этих целей уже ведется активное сотрудничество с ведущими научными и образовательными учреждениями, а также с представителями бизнеса и промышленности. Создаются благоприятные условия для развития стартапов и инновационных проектов, а также поддержка молодых ученых и специалистов.
"В рамках НОЦ "Инженерия будущего" мы готовы содействовать инициативам, проектам, которые способствуют укреплению технологической независимости и повышению конкурентоспособности российской научной сферы", — подчеркнул министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.
Ученые опытно-промышленной лаборатории по производству водорода Самарского политеха обнаружили, что в процессе термокаталитического разложения метана образуется не только технический углерод, но и пиролитический графит разных модификаций, который в настоящее время очень востребован нашей промышленностью. Его применяют при производстве автошин, в ядерной отрасли, при производстве огнеупорных материалов, электрических машин и установок, химических веществ. Углеродные нановолокна могут найти широкое применение в производстве эффективных сорбентов, носителей катализаторов, биологически активных веществ и в облегчении конструкции летательных аппаратов.
Доктор технических наук, профессор Самарского политеха Игорь Кудинов: "Мы стали изучать под микроскопом графит, извлеченный из водородных реакторов, определили кристаллическую структуру, и оказалось, что это качественный товарный продукт, близкий по свойствам к углероду марки Т-900. Его можно использовать в промышленности, например, в качестве сырья для производства автошин. Ведь 70 процентов этого химического вещества в мире идет на производство резины".
Оборудование, приобретенное в рамках гранта НОЦ, позволит ученым Самарского политеха выполнять прикладные исследования в интересах индустриальных партнеров, таких как ПАО "Газпромнефть", ПАО "Газпром" и НК "Роснефть".
Последние комментарии
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны