В "Сбере" спрогнозировали увеличение чистой прибыли в 2025 году

В банке ожидают роста показателя в 2025 году на однозначное число в базовом сценарии. "Сбербанк" также в ближайшие два года не будет менять дивидендную политику.

В 2025 году "Сбербанк" рассчитывает увеличить чистую прибыль по сравнению с 2024 годом. Рост будет измеряться однозначным числом, рассказал старший вице-президент, руководитель финансового блока "Сбера" Тарас Скворцов в программе "Рынки.Итоги" на телеканале РБК.

"Нет, не сильно (больше уровня 2024 года), конечно. Мы в 2024 году выросли, скажем так… single-digit рост у нас был. Примерно такой рост предполагается и в 2025 году, если мы выйдем на 22% (рентабельности) ровно. С учетом реальной ситуации, с учетом динамики кредитования, ключевой ставки. Дальше уже если рентабельность будет выше 22%, то, конечно, это обеспечит и больший объем прибыли в абсолютном выражении", — сказал Скворцов.

Топ-менеджер "Сбера" также сообщил, что банк не намерен в ближайшие два года менять дивидендную политику и будет направлять на выплаты 50% от прибыли.

При этом о росте коэффициента выплат можно будет говорить только в том случае, если будут изменены подходы к регулированию со стороны ЦБ, отметил Тарас Скворцов.

Ни один системно значимый банк не выплачивает больше "Сбера", сказал он.

"Многие не выплачивают вообще ничего, ряд банков выплачивает 25%, 30%. Но 50% — никто. Поэтому говорить сегодня о росте можно только в том случае, если, например, радикально будут изменены подходы к регулированию. Например, ЦБ сделает кучу либерализаций, и тогда у нас высвободится капитал, и мы будем решать, куда же его направить", — пояснил Тарас Скворцов.

Он также отметил, что сейчас значения достаточности капитала банка находятся "близко к тем зонам, которые для нас являются пороговыми для выполнения стратегии — 13,3%". Поэтому, учитывая это, говорить о каком-то превышении 50% не приходится, уточнил он.

Согласно дивидендной политике "Сбера", минимальным значением для распределения прибыли акционерам считается достаточность капитала на уровне 13,3% (достаточность общего капитала группы по РСБУ H20.0). Из-за выплаты дивидендов показатель в третьем квартале прошлого года снизился до 12,9%. Скворцов также сообщил, что в прогнозе на 2025 год банк заложил "определенное снижение маржи".

По итогам 2023 года "Сбер" выплатил в качестве дивидендов суммарно ₽752,1 млрд. Из них половина поступила в бюджет. По итогам 2024 года чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета составила ₽1,56 трлн. "Сбер" обновил рекорд по чистой прибыли второй год подряд, хотя финансовый результат оказался только на 4,6% выше уровня 2023 года. Рентабельность капитала (ROE) банка достигла 23,4% против 24,7% годом ранее.

В августе прошлого года в ходе конференц-колла по отчетности МСФО за первое полугодие "Сбер" подтвердил планы по росту дивидендов в абсолютном выражении по итогам 2024 года. Отчетность по МСФО за 2024 год будет опубликована 27 февраля.