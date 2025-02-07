Сотрудники СНПЗ отметили День зимних видов спорта на лыжах и сноубордах

День зимних видов спорта, который отмечается 7 февраля, сотрудники Сызранского НПЗ (дочернее общество ПАО "НК "Роснефть") встретили как профессиональные спортсмены — на горнолыжном спуске. В этот день на предприятии прошли ежегодные соревнования по сноубордингу и горным лыжам.
В праздничный день покорить "красную" трассу решили 16 участников. За призовые места в дисциплине "слалом-гигант" боролись сотрудники из разных цехов и подразделений. У каждого - две зачетные попытки. Спортсменам необходимо было преодолеть 22 створа ворот, спустившись по трассе длиной 550 метров с перепадом высоты 60 метров. На склоне работали профессиональные судьи, которые следили за прохождением трассы.
Далее, по традиции, лучшие сноубордисты и лыжники будут отстаивать честь СНПЗ на корпоративных соревнованиях среди дочерних обществ "Роснефти", которые пройдут в рамках корпоративной программы "Энергия жизни".
Поддержка и популяризация здорового образа жизни — неотъемлемая часть корпоративной политики на Сызранском НПЗ. Предприятие создает все условия для развития спортивной базы и оказывает поддержку любительскому и профессиональному спорту. Поэтому число нефтяников, активно занимающихся спортом, растет из года в год. И зимние виды - не исключение.
Большой популярностью у работников пользуются лыжи. При заводском ФОК "Надежда" оборудована лыжная база СНПЗ. Здесь сотрудники и члены их семей бесплатно могут получить необходимое снаряжение — лыжи, ботинки и палки — и наслаждаться прогулкой в красивейшем урочище Монастырская гора. В течение сезона услугами лыжной базы на постоянной основе пользуются более 600 человек.
Лыжные гонки — традиционный вид заводской спартакиады "Здоровье" (заводская спартакиада проводится более 30 лет, которая включает в себя соревнования между структурными подразделениями завода по двадцати четырем видам спорта). Также сызранские нефтяники — постоянные участники городского этапа Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России". В этом году к старту также готовится сборная команда предприятия. Многие приходят на зимний праздник целыми семьями. Это еще раз подтверждает, что поддержка спорта и пропаганда здорового образа жизни - устойчивые приоритеты социальной политики НК "Роснефть".
В рейтинге других самых массовых видов зимнего спорта у нефтяников — хоккей. И с открытием Ледовой арены в Сызрани при поддержке "Роснефти" на СНПЗ стремительно выросла популярность этого вида спорта. Сегодня на заводе созданы три заводские команды, которые регулярно радуют болельщиков победами в турнирах разного уровня. Команда "Нефтяник" - серебряный призер чемпионата Тольяттинской хоккейной лиги в дивизионе "Любитель" сезона 2022/2023, чемпион дивизиона "Премьер" Региональной Сызранской хоккейной лиги сезона 2023/2024. В этом сезоне "Нефтяник" также успешно выступает в ТЛХЛ и является лидером по количеству забитых шайб — 50 четких попаданий в ворота соперников. А команда "СНПЗ" по итогам прошлого сезона является победителем регулярного городского чемпионате в дивизионе "40+". В этом году продолжает держать высокую планку и находится в верхней части турнирной таблицы городского чемпионата по хоккею с шайбой.
Отстаивать честь предприятия заводским спортсменам-любителям приходится и на корпоративном уровне. Ежегодно Компания "Роснефть" организует для спортсменов Летние и Зимние спортивные игры. Ближайшие состоятся уже в конце февраля в Красноярске. Команда Сызранского НПЗ заявлена во всех зимних дисциплинах: хоккей, индивидуальные лыжные гонки, смешанная эстафета на лыжах, биатлоне. Зимние игры являются главным событием в спортивной жизни компании, это — праздник спорта не только для ее участников, но и для жителей регионов ее проведения.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.