Сотрудники СНПЗ отметили День зимних видов спорта на лыжах и сноубордах

День зимних видов спорта, который отмечается 7 февраля, сотрудники Сызранского НПЗ (дочернее общество ПАО "НК "Роснефть") встретили как профессиональные спортсмены — на горнолыжном спуске. В этот день на предприятии прошли ежегодные соревнования по сноубордингу и горным лыжам.

В праздничный день покорить "красную" трассу решили 16 участников. За призовые места в дисциплине "слалом-гигант" боролись сотрудники из разных цехов и подразделений. У каждого - две зачетные попытки. Спортсменам необходимо было преодолеть 22 створа ворот, спустившись по трассе длиной 550 метров с перепадом высоты 60 метров. На склоне работали профессиональные судьи, которые следили за прохождением трассы.

Далее, по традиции, лучшие сноубордисты и лыжники будут отстаивать честь СНПЗ на корпоративных соревнованиях среди дочерних обществ "Роснефти", которые пройдут в рамках корпоративной программы "Энергия жизни".

Поддержка и популяризация здорового образа жизни — неотъемлемая часть корпоративной политики на Сызранском НПЗ. Предприятие создает все условия для развития спортивной базы и оказывает поддержку любительскому и профессиональному спорту. Поэтому число нефтяников, активно занимающихся спортом, растет из года в год. И зимние виды - не исключение.

Большой популярностью у работников пользуются лыжи. При заводском ФОК "Надежда" оборудована лыжная база СНПЗ. Здесь сотрудники и члены их семей бесплатно могут получить необходимое снаряжение — лыжи, ботинки и палки — и наслаждаться прогулкой в красивейшем урочище Монастырская гора. В течение сезона услугами лыжной базы на постоянной основе пользуются более 600 человек.

Лыжные гонки — традиционный вид заводской спартакиады "Здоровье" (заводская спартакиада проводится более 30 лет, которая включает в себя соревнования между структурными подразделениями завода по двадцати четырем видам спорта). Также сызранские нефтяники — постоянные участники городского этапа Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России". В этом году к старту также готовится сборная команда предприятия. Многие приходят на зимний праздник целыми семьями. Это еще раз подтверждает, что поддержка спорта и пропаганда здорового образа жизни - устойчивые приоритеты социальной политики НК "Роснефть".

В рейтинге других самых массовых видов зимнего спорта у нефтяников — хоккей. И с открытием Ледовой арены в Сызрани при поддержке "Роснефти" на СНПЗ стремительно выросла популярность этого вида спорта. Сегодня на заводе созданы три заводские команды, которые регулярно радуют болельщиков победами в турнирах разного уровня. Команда "Нефтяник" - серебряный призер чемпионата Тольяттинской хоккейной лиги в дивизионе "Любитель" сезона 2022/2023, чемпион дивизиона "Премьер" Региональной Сызранской хоккейной лиги сезона 2023/2024. В этом сезоне "Нефтяник" также успешно выступает в ТЛХЛ и является лидером по количеству забитых шайб — 50 четких попаданий в ворота соперников. А команда "СНПЗ" по итогам прошлого сезона является победителем регулярного городского чемпионате в дивизионе "40+". В этом году продолжает держать высокую планку и находится в верхней части турнирной таблицы городского чемпионата по хоккею с шайбой.

Отстаивать честь предприятия заводским спортсменам-любителям приходится и на корпоративном уровне. Ежегодно Компания "Роснефть" организует для спортсменов Летние и Зимние спортивные игры. Ближайшие состоятся уже в конце февраля в Красноярске. Команда Сызранского НПЗ заявлена во всех зимних дисциплинах: хоккей, индивидуальные лыжные гонки, смешанная эстафета на лыжах, биатлоне. Зимние игры являются главным событием в спортивной жизни компании, это — праздник спорта не только для ее участников, но и для жителей регионов ее проведения.