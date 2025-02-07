Вячеслав Федорищев: "НОЦ "Инженерия будущего" закрываем"

Власти Самарской области приняли решение о закрытии научно-образовательного центра "Инженерия будущего". Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Вячеслав Федорищев.

"В Самарской области начинает работу научно-образовательный центр "Российские технологии". Обсудили решение на заседании областного Совета по науке и высшему образованию, в который входят ректоры ведущих вузов региона, заслуженные ученые, руководители важнейших предприятий. Ранее существовавший НОЦ (как указывалось - мирового уровня) "Инженерия будущего" закрываем. Во всех отношениях - финансовых, юридических, смысловых. Цели и задачи, которые изначально ставились перед ним, не достигнуты, к сожалению, и это откровенно нужно признать. Результатов и будущего здесь нет. Доложу об этом федеральному руководству, министру науки и высшего образования РФ", - сообщил губернатор.

По его словам, на базе создаваемого НОЦ "Российские технологии" объединят научные институты и предприятия.

Напомним, НОЦ "Инженерия будущего" являлся одним из 15 научно-образовательных центров мирового уровня, созданных в России. Цель создания центров - построение современной модели исследований и разработок, основанной на научно-образовательной и производственной кооперации в цепочке "наука - университеты - бизнес". НОЦ "Инженерия будущего" объединял вузы и организации шести регионов - Самарской, Пензенской, Тамбовской, Ульяновской областей, Мордовии и Чувашии.

В мае силовики задержали Ольгу Михееву, которая возглавляла управляющую компанию НОЦа - АНО "Институт регионального развития". По версии следствия, она незаконно занимала в ИРР сразу две должности (гендиректора и директора по стратегическому развитию), выплачивая себе зарплату и премии за работу, которой не выполняла. Предварительно ущерб оценили почти в 1,4 млн рублей. Михеева вины не признавала и со следствием не сотрудничала.