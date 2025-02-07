16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские лесники получили самую крупную партию техники за последние 10 лет Вячеслав Федорищев: "НОЦ "Инженерия будущего" закрываем" У "Крыльев Советов" заберут 10% бюджетных средств в пользу технологических предпринимателей Вячеслав Федорищев: в школах Самарской области откроем 100 инженерных классов Вячеслав Федорищев: "Мы уже сменили двух полиграфологов"

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев: "НОЦ "Инженерия будущего" закрываем"

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 163
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Власти Самарской области приняли решение о закрытии научно-образовательного центра "Инженерия будущего". Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Вячеслав Федорищев.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева

"В Самарской области начинает работу научно-образовательный центр "Российские технологии". Обсудили решение на заседании областного Совета по науке и высшему образованию, в который входят ректоры ведущих вузов региона, заслуженные ученые, руководители важнейших предприятий. Ранее существовавший НОЦ (как указывалось - мирового уровня) "Инженерия будущего" закрываем. Во всех отношениях - финансовых, юридических, смысловых. Цели и задачи, которые изначально ставились перед ним, не достигнуты, к сожалению, и это откровенно нужно признать. Результатов и будущего здесь нет. Доложу об этом федеральному руководству, министру науки и высшего образования РФ", - сообщил губернатор.

По его словам, на базе создаваемого НОЦ "Российские технологии" объединят научные институты и предприятия.

Напомним, НОЦ "Инженерия будущего" являлся  одним из 15 научно-образовательных центров мирового уровня, созданных в России. Цель создания центров - построение современной модели исследований и разработок, основанной на научно-образовательной и производственной кооперации в цепочке "наука - университеты - бизнес". НОЦ "Инженерия будущего" объединял вузы и организации шести регионов - Самарской, Пензенской, Тамбовской, Ульяновской областей, Мордовии и Чувашии.

В мае силовики задержали Ольгу Михееву, которая возглавляла управляющую компанию НОЦа - АНО "Институт регионального развития". По версии следствия, она незаконно занимала в ИРР сразу две должности (гендиректора и директора по стратегическому развитию), выплачивая себе зарплату и премии за работу, которой не выполняла. Предварительно ущерб оценили почти в 1,4 млн рублей. Михеева вины не признавала и со следствием не сотрудничала.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Вячеслав Гусев 12 июня 2024 03:47 Вячеслав Федорищев по приглашению многодетной матери из Самары приехал на выписку из роддома

Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2