В субботу, 8 февраля, в 6:00 в Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщили в МЧС России.
Представители ведомства призывают граждан быть бдительнее и напоминают телефон экстренных служб: 112.
В субботу, 8 февраля, в 6:00 в Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщили в МЧС России.
Представители ведомства призывают граждан быть бдительнее и напоминают телефон экстренных служб: 112.
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Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы