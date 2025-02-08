16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Сызранском районе женщина лишилась денег в попытках купить стройматериалы онлайн Внучке Виктора Тархова предъявили обвинение в двойном убийстве Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги Самарская пенсионерка под "гипнозом" мошенников лишилась почти 3 млн рублей Самарец выбросил сломанный смартфон в урну, забыв удалить приложение банка, и лишился денег

Преступления Происшествия

В Сызранском районе женщина лишилась денег в попытках купить стройматериалы онлайн

СЫЗРАНЬ. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 41
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Сызранском районе жертвой интернет-мошенников стала местная жительница, работающая в одном из детских образовательных учреждений, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Женщина хотела построить подсобные помещения на своем участке и заказала газобетонные блоки онлайн, по объявлению на одной из известных торговых интернет-площадок.

Продавец сообщил, что для совершения сделки необходимо на указанный им счет перевести авансом деньги за доставку материалов и оплатить полную их стоимость, что женщина и сделала.

Она перевела мошеннику более 50 000р. после чего последний перестал выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой мошенника и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 08:47 В Тольятти полицейским пришлось устроить погоню за угонщиком

Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2