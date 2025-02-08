В Сызранском районе женщина лишилась денег в попытках купить стройматериалы онлайн

В Сызранском районе жертвой интернет-мошенников стала местная жительница, работающая в одном из детских образовательных учреждений, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Женщина хотела построить подсобные помещения на своем участке и заказала газобетонные блоки онлайн, по объявлению на одной из известных торговых интернет-площадок.
Продавец сообщил, что для совершения сделки необходимо на указанный им счет перевести авансом деньги за доставку материалов и оплатить полную их стоимость, что женщина и сделала.
Она перевела мошеннику более 50 000р. после чего последний перестал выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой мошенника и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.