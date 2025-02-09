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Происшествия

В Красноярском районе разлилась нефть

КРАСНЫЙ ЯР. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 8 февраля, в Красноярском районе разлилась нефтесодержащая жидкость (эмульсия) из внутрипромыслового нефтепровода Белозерско-Чубовского месторождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

ЧП произошло в 1,3 км юго-восточнее поселка Красный Яр. Площадь загрязнения составляет около 500 кв. м.

Сейчас загрязненный грунт будет вывозится на полигон для хранения и рекультивации загрязненных почв.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет, возгорания не произошло. В 16:45 проведены работы по установке временного герметизирующего устройства, нефтепровод запущен.

На 9 февраля запланированы работы по вывозу и рекультивации загрязненного грунта.

К ликвидации привлечены 26 человек, 12 единиц техники, в том числе от МЧС России четыре человека, одна единица техники.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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Весёлая семейка🙂

QAPI USTASI 18 января 2025 12:42 Под Сызранью погиб водитель Kia, столкнувшись с фурой

есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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