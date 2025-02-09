В Красноярском районе разлилась нефть

В субботу, 8 февраля, в Красноярском районе разлилась нефтесодержащая жидкость (эмульсия) из внутрипромыслового нефтепровода Белозерско-Чубовского месторождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
ЧП произошло в 1,3 км юго-восточнее поселка Красный Яр. Площадь загрязнения составляет около 500 кв. м.
Сейчас загрязненный грунт будет вывозится на полигон для хранения и рекультивации загрязненных почв.
В результате происшествия погибших и пострадавших нет, возгорания не произошло. В 16:45 проведены работы по установке временного герметизирующего устройства, нефтепровод запущен.
На 9 февраля запланированы работы по вывозу и рекультивации загрязненного грунта.
К ликвидации привлечены 26 человек, 12 единиц техники, в том числе от МЧС России четыре человека, одна единица техники.
Последние комментарии
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы