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В Самаре мошенники лишили денег соискателя, предоставив "липовое" приложение с вакансиями Самарцев вновь предупредили об опасности атаки БПЛА В Красноярском районе разлилась нефть В Самарской области объявили отбой опасности атаки БПЛА Съемочные группы "Малахова" и "Пусть говорят" снимают в Самаре сюжеты об убийстве Тархова

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В Самаре мошенники лишили денег соискателя, предоставив "липовое" приложение с вакансиями

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 45-летняя врач-лаборант, стремясь к карьерному росту, решила найти более перспективную работу: она разместила свое резюме на специализированном сайте и вскоре получила звонок от "представителя крупного кадрового агентства", передает ГУ МВД по Самарской области.

Собеседник убедил жительницу Октябрьского района установить некое приложение, через которое, по его словам, он мог бы направлять ей подходящие вакансии, а она — откликаться на них. Мужчина упомянул об одном нюансе — программа не бесплатна и один месяц подписки стоит 500 рублей, после чего объяснил, что для оплаты в приложение нужно внести данные своей банковской карты, в том числе код, который придет сообщением. После того, как женщина выполнила все условия — с ее счета было списано 127 тысяч рублей.

Обнаружив обман, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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Последние комментарии

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

QAPI USTASI 18 января 2025 12:42 Под Сызранью погиб водитель Kia, столкнувшись с фурой

есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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