В Самаре мошенники лишили денег соискателя, предоставив "липовое" приложение с вакансиями

В Самаре 45-летняя врач-лаборант, стремясь к карьерному росту, решила найти более перспективную работу: она разместила свое резюме на специализированном сайте и вскоре получила звонок от "представителя крупного кадрового агентства", передает ГУ МВД по Самарской области.

Собеседник убедил жительницу Октябрьского района установить некое приложение, через которое, по его словам, он мог бы направлять ей подходящие вакансии, а она — откликаться на них. Мужчина упомянул об одном нюансе — программа не бесплатна и один месяц подписки стоит 500 рублей, после чего объяснил, что для оплаты в приложение нужно внести данные своей банковской карты, в том числе код, который придет сообщением. После того, как женщина выполнила все условия — с ее счета было списано 127 тысяч рублей.

Обнаружив обман, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.