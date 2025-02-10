Пожилой самарец по указанию мошенников перевел 840 тысяч рублей на "безопасный счет"

В Самаре 72-летний местный житель стал очередной жертвой мошенников, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Пенсионеру поступил звонок в одном из мессенджеров. Неизвестный представился сотрудником оператора сотовой связи и предложил улучшить тарифный план. Для этого мужчине нужно было продиктовать код из смс. Не подозревая обмана, он назвал код.

Через некоторое время ему снова позвонили и сообщили, что он стал жертвой мошенников, что его госуслуги взломаны, и существует только один способ сохранить сбережения — перевести все денежные средства на "безопасный счет". Пенсионер незамедлительно отправился выполнять полученные инструкции. В общей сложности самарец перевел 839 000 рублей злоумышленникам.

Вскоре пенсионер осознал, что его обманули и обратился за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело, и правоохранительные органы проводят расследование.