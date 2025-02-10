Пожилой самарец по указанию мошенников перевел 840 тысяч рублей на "безопасный счет"

В Самаре 72-летний местный житель стал очередной жертвой мошенников, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Пенсионеру поступил звонок в одном из мессенджеров. Неизвестный представился сотрудником оператора сотовой связи и предложил улучшить тарифный план. Для этого мужчине нужно было продиктовать код из смс. Не подозревая обмана, он назвал код.
Через некоторое время ему снова позвонили и сообщили, что он стал жертвой мошенников, что его госуслуги взломаны, и существует только один способ сохранить сбережения — перевести все денежные средства на "безопасный счет". Пенсионер незамедлительно отправился выполнять полученные инструкции. В общей сложности самарец перевел 839 000 рублей злоумышленникам.
Вскоре пенсионер осознал, что его обманули и обратился за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело, и правоохранительные органы проводят расследование.
Последние комментарии
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.