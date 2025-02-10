В "ЗИМ Галерее" исполнят арии и песни из репертуара Федора Шаляпина

В четверг, 13 февраля, в 19:00 в самарском культурном центре "ЗИМ Галерея" отметят день рождения великого русского певца Федора Шаляпина. Самарский бас, солист Шостакович Опера Балета Георгий Шагалов и пианистка, концертмейстер Самарского института культуры Наталья Демина исполнят программу (12+), состоящую из произведений, входивших в репертуар Шаляпина.

Концерт пройдет в день рождения Федора Шаляпина 13 февраля. В исполнении самарских музыкантов прозвучат арии Гремина из оперы "Евгений Онегин" Чайковского и Кончака из "Князя Игоря" Бородина, романсы "Ямщик, не гони лошадей…" и "Гори, гори, моя звезда…", народные песни "Вдоль по Питерской", "Эй, ухнем" и другие известные произведения.

Федор Шаляпин бывал в Самаре трижды. Первый раз в 1890-м — два дня грузил кули с мукой на баржу. Через год он приехал в составе опереточной труппы Георгия Любимова-Деркача. Третий раз, в 1909 году, город уже встречал всемирно известную звезду оперной сцены. Шаляпин приехал выступить в местном театре-цирке "Олимп". Кроме концерта у него в Самаре было еще одно личное дело — найти могилу матери, которая была похоронена на местном кладбище.

"Вот я приехал в Самару и не спал всю ночь, потому что волновался! — рассказывал великий бас в интервью журналисту самарской газеты "Волжское слово". — Да, волновался от мысли, как я сегодня спою? Преподнесу ли я самарцам, как в горсточке, великий дар, полученный от Бога, чтобы и они могли утолить художественную жажду? Окажусь ли я сегодня на высоте искусства, чтобы с гордостью нести в люди его знамя?".

Выступление всемирно известного музыканта современники вспоминали несколько десятилетий, а еще позже приезд баса стал обрастать различными легендами, вроде выступления на балконе гостиницы, посаженного дуба или разбитых бокалов в местном трактире.

Вход свободный, но необходима регистрация по ссылке.