В Самарской области в понедельник, 10 февраля, в 8:00 отменили опасность атаки БПЛА, которая сохранялась в регионе с 4:00 утра. Об этом сообщили в МЧС.
В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА
САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Последние комментарии
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы