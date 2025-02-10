Сызранца, 15 лет работавшего по поддельному диплому, будут судить

В Самарской области в суд направлено уголовное дело, возбужденное по факту использования заведомо поддельного официального документа, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Сызранец хотел подняться по карьерной лестнице с помощью купленного диплома, но попал под уголовное преследование.
Сызранские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя. Его обвиняют по статье "Использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей".
Ранее в полицию Сызрани обратился представитель службы безопасности одного из градообразующих предприятий города. Он рассказал, что работник завода предоставил в кадровую службу вызывающий сомнение в подлинности диплом о высшем образовании.
Полиция выяснила, что заводчанин никогда не значился в списках студентов, окончивших СамГТУ по квалификации "Инженер", а предъявленный им в кадровую службу диплом выдавался другому жителю региона.
Правоохранители провели допрос подозреваемого. Тот сознался, что несколько лет назад купил у незнакомца в Самаре за 50 тысяч рублей поддельный диплом о высшем образовании. Таким образом он намеревался продвинуться по карьерной лестнице. Криминальный план удался: через несколько месяцев после того, как он предоставил документ в кадровую службу, с должности сварщика его перевели на вакансию инженера-конструктора, где он проработал около 15 лет, пока обман не раскрылся.
В настоящее время ранее не судимому жителю Сызрани вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.