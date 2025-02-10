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Преступления Происшествия

Сызранца, 15 лет работавшего по поддельному диплому, будут судить

СЫЗРАНЬ. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области в суд направлено уголовное дело, возбужденное по факту использования заведомо поддельного официального документа, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Сызранец хотел подняться по карьерной лестнице с помощью купленного диплома, но попал под уголовное преследование.

Сызранские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя. Его обвиняют по статье "Использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей".

Ранее в полицию Сызрани обратился представитель службы безопасности одного из градообразующих предприятий города. Он рассказал, что работник завода предоставил в кадровую службу вызывающий сомнение в подлинности диплом о высшем образовании. 

Полиция выяснила, что заводчанин никогда не значился в списках студентов, окончивших СамГТУ по квалификации "Инженер", а предъявленный им в кадровую службу диплом выдавался другому жителю региона.

Правоохранители провели допрос подозреваемого. Тот сознался, что несколько лет назад купил у незнакомца в Самаре за 50 тысяч рублей поддельный диплом о высшем образовании. Таким образом он намеревался продвинуться по карьерной лестнице. Криминальный план удался: через несколько месяцев после того, как он предоставил документ в кадровую службу, с должности сварщика его перевели на вакансию инженера-конструктора, где он проработал около 15 лет, пока обман не раскрылся.

В настоящее время ранее не судимому жителю Сызрани вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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