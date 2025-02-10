Владислав Коновалов: "Молодым игрокам не хватает опыта и веры в себя"

После поражения от "Енисея" (74:86) главный тренер "Самары" Владислав Коновалов подвел итоги встречи, а также ответил, почему команда в защите не перекрывала свободные трехочковые броски игроков "Енисея".

"Казалось бы, такое поражение, которого мы не заслуживаем, наверное. Хотелось победы, были и настрой, и желание у игроков. Единственное - конечно, не хватило ротации. Мы вроде бы дали отдохнуть нашим основным игрокам, чтобы чуть продлить их ресурс на четвертую четверть - но провалились, и началась неразбериха в защите, все-таки молодые игроки не совсем еще знают нашу систему.

Разыгрался Герасимов, где-то поменяли на нем пару защит, но он все равно справлялся и находил партнеров передачей. Нам не удалось использовать такой надежный, казалось бы, атакующий потенциал Ильи Попова, но на нем по два-три человека висят, он даже не может свободно передачу отдать…

Будем анализировать, надеюсь, найдем другие варианты для атаки, более свободные. Понятно, что не хватает боллхендеров, которые могут разыгрывать пик-н-ролл, все-таки одному Сопину тяжело и забивать, и защищаться, хотя по самоотдаче к нему вообще никаких вопросов.

Потеряли Карданахишвили и Пынько, Миша Кулагин на травме, нескоро вернется… Будем поэтапно подключать и подтягивать до нужного уровня молодых игроков, после матча с "Уралмашем" у нас две недели перерыва. Им не хватает опыта и веры в себя. Сегодня нам помог Чикарев, мы с ним долго разговаривали, пытаясь понять, как ему лучше использовать на площадке свой потенциал. Большая благодарность, что он проявил себя и услышал тренерский штаб.

И, конечно, в очередной раз большой респект нашим болельщикам! Не может быть команды без болельщиков, а у нас в Самаре традиции "боления" крепкие, нас поддерживают горячо - спасибо им огромное!" - отметил тренер самарцев.

Также Владислав Николаевич ответил, почему команда в защите не перекрывала свободные трехочковые броски игроков "Енисея": "Это корректировка нашей защиты, которую мы выстраивали. Недопонимание молодых игроков, как нужно двигаться. Мы шли на риск, были пик-н-роллы, насыщали зону. Но движения были ошибочными, я знаю, кто это был, я даже помню эти моменты, будем работать", - подытожил Коновалов.