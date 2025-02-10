В Авито рассказали, с чем сталкиваются работники службы поддержки

Печали, радости, инструкция по работе плиты — с какими только ситуациями не приходится разбираться сотрудникам службы поддержки Авито. За каждым обращением пользователя стоят не только технологии, но и настоящие люди, готовые помочь в любой ситуации — об этом рассказывается в рамках нового коммуникационного проекта, запущенного на платформе.
Каждый месяц служба поддержки Авито обрабатывает около 2,5 миллионов обращений. Для того чтобы рассказать больше о той команде, которая ищет ответы на самые разные вопросы, в Авито создали серию коротких видео с участием сотрудников из разных отделов саппорта. Герои этих роликов делятся своими трогательными историями и личными переживаниями, рассказывая о том, как они заботятся о пользователях и помогают решать нестандартные ситуации.
"99% обращений в службу поддержки решаются с помощью искусственного интеллекта — в основном это запросы консультаций по работе платформы. Сотрудникам достаются только самые нетривиальные задачи. И за каждым решением в этом случае стоит живой человек, готовый помочь. Мы хотим раскрыть работу сотрудников отдела поддержки с разных сторон, чтобы пользователи увидели не только процесс, но и тех, кто за ним стоит. Человеческий подход и искренние эмоции — вот что делает нашу поддержку уникальной. Мы выбрали формат видеоинтервью, чтобы разделить эти эмоции со зрителями", — говорит руководитель отдела по спецпроектам и бренд-коммуникациям Авито Анна Китайкина.
Для участия в кампании пригласили сотрудников, которые имеют опыт работы "в линии" и непосредственно отвечают на запросы пользователей. Они рассказали о том, что их вдохновляет и мотивирует, а что — заставляет добавлять в рабочий график минуты на "погрустить".
"Каждый запрос — это отражение уникальной ситуации и индивидуального опыта пользователя. Мы понимаем, что за каждым сообщением стоят реальные эмоции, переживания, и наша задача — не только выслушать, но, в первую очередь, помочь с решением. Мы стремимся подходить к каждому пользователю с вниманием и заботой, учитывая его личные потребности и обстоятельства. Наша цель — создать атмосферу доверия и поддержки, где каждый сможет быть услышан и получить помощь именно в том формате, который ему нужен", — отметила руководитель отдела поддержки вертикалей Недвижимость, Работа, Услуги и Специальных проектов Авито Юлия Михалевская.
Ролики будут выходить в коммуникационных каналах Авито, а именно в группах социальных сетей: Вконтакте, Одноклассники и Telegram-канале.
Последние комментарии
Таких плохих дорог никогда не было. Во дворах только на танке можно передвигаться! Во дворах можно сказать что дорог уже НЕТ. Есть частичное асфальтовое покрытие между ямами! Это разруха!
В каждом приличном, крупном городе есть свой "сити" - с группой знаковых небоскребов... И, только, в Самаре - опять, ничего нельзя ... Очень грустно
Проверку на вредное воздействие электромагнитного излучения провели,конечно же?заодно и рамки,которыми облучают по несколько раз в день проверили?роспотребпозор принял?
Где парки? Опять назовут сквер, созданный в советском времени, именем Азарова, Ливанского, Хинштейна.
Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!