В Тольятти тренер спортшколы перечислила лже-полицейским 1,3 млн рублей

В полицию Тольятти обратилась 53-летняя местная жительница с заявлением о хищении денег, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
На телефон потерпевшей позвонила неизвестная, представилась сотрудником правоохранительных органов и убедила женщину, что по ее доверенности преступник получил кредит и направил деньги для спонсирования противоправных действий в Украине.
Чтобы не стать сообщницей и поймать злоумышленника, женщина убедила тренера спортивной школы перевести 300 тысяч через онлайн банк и 990 тысяч наличными через банкомат на указанный ею специальный расчетный счет.
Для подтверждения своих слов злоумышленница выслала потерпевшей в мессенджере фотографию своего "служебного удостоверения" и клятвенно заверила, что деньги после поимки злоумышленников вернутся на исходные счета.
В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению хищения.
Последние комментарии
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.