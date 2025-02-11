В Тольятти тренер спортшколы перечислила лже-полицейским 1,3 млн рублей

В полицию Тольятти обратилась 53-летняя местная жительница с заявлением о хищении денег, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

На телефон потерпевшей позвонила неизвестная, представилась сотрудником правоохранительных органов и убедила женщину, что по ее доверенности преступник получил кредит и направил деньги для спонсирования противоправных действий в Украине.

Чтобы не стать сообщницей и поймать злоумышленника, женщина убедила тренера спортивной школы перевести 300 тысяч через онлайн банк и 990 тысяч наличными через банкомат на указанный ею специальный расчетный счет.

Для подтверждения своих слов злоумышленница выслала потерпевшей в мессенджере фотографию своего "служебного удостоверения" и клятвенно заверила, что деньги после поимки злоумышленников вернутся на исходные счета.

В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению хищения.