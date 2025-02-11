CARCADE подтвердила статус одного из лучших работодателей России

Компания CARCADE вошла в ТОП-5 "Рейтинга работодателей 2024" в отрасли "Финансы, страхование, аудит", опубликованном HeadHunter.

Крупнейший российский сервис онлайн-рекрутинга HeadHunter опубликовал ежегодный рейтинг работодателей по итогам 2024 года, который является важным индикатором уровня корпоративной культуры и заботы о сотрудниках. Рейтинг формируется на основе тщательно разработанной методологии, которая включает в себя несколько ключевых критериев: анкетирование HR-специалистов компании, опрос ePNS сотрудников, отзывы бывших работников, а также оценка соискателей на hh.ru.

Среди 1729 работодателей, которые вышли в финал, только 10 предоставляют сферу лизинга, что подчёркивает конкурентоспособность CARCADE в своей области. Также CARCADE выделяется в общем рейтинге: компания заняла 123 место и вошла в ТОП-200 среди крупных компаний страны (численность от 1000 до 5000 сотрудников), что отражает высокие стандарты работы и привлекательность для потенциальных кандидатов. Компания активно работает над созданием комфортной и поддерживающей рабочей среды.

Сотрудники CARCADE демонстрируют высокий уровень вовлечённости и преданности, что находит своё отражение в положительных отзывах и высоких результатах внутренних оценок. Компания активно поощряет инициативы своих работников и создаёт пространство для самореализации, что, безусловно, способствует формированию позитивного имиджа работодателя.

"Нам приятно, что усилия и внимание, которые мы уделяем нашему главному активу — сотрудникам, замечают и ценят. Мы осознанно вкладываем средства во внутренние мероприятия и блага для наших сотрудников, предпочитая не тратить их на внешние коммуникации. Наша цель — быть лучшим работодателем не на словах, а на деле. Мы не участвуем в платных конкурсах и не публикуем заказные статьи, поэтому вдвойне приятно осознавать, что именно благодаря оценкам наших сотрудников мы вошли в число лучших работодателей", — комментирует результаты Илья Ермашенков, директор департамента по работе с персоналом ООО "Каркаде".