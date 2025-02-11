В Самарской области за год в ДТП погибло 311 человек

В 2024 г. в Самарской области в ДТП погибло 311 человек. Это меньше чем в 2023 г., когда дорожные аварии унесли жизни 338 человек. Об этом во вторник, 11 февраля, на пресс-конференции сообщил врио заместителя начальника регионального управления Госавтоинспекции Евгений Козлов.

По его словам, 64 человека погибло в ДТП с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения или отказавшихся от медицинского освидетельствования.

Еще 69 погибших в авариях — это пешеходы.