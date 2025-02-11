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Общество

В Самарской области ветеранам СВО помогают вернуться к мирной жизни

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Служба занятости региона помогает участникам специальной военной операции вернуться к мирной жизни, оказывая содействие в профобучении, поиске работы или открытии собственного дела.

Фото: Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

Сергей Валиуллов из Тольятти 10 лет служил в Вооруженных силах Российской Федерации. С первого дня специальной военной операции выполнял боевые задачи на передовой. В 2024 г. был серьезно ранен. Вскоре после реабилитации специалисты центра занятости населения Тольятти помогли ему найти новую работу. Теперь он трудится в департаменте городского хозяйства в должности ведущего специалиста по благоустройству. Параллельно получает второе высшее образование по направлению "Муниципальное и государственное управление".

"Тольятти для меня — родной город, — поделился Сергей Валиуллов. — Как военнослужащий, я привык к порядку. И теперь хочу заняться наведением порядка в родном городе. Сейчас работаем по национальному проекту, занимаемся формированием современной городской среды".

Сергей занимается проектами по преображению набережной в Комсомольском районе Тольятти, Парка Победы и Центрального парка. По словам руководства, работа сложная, требует системного подхода и твердой дисциплины. Сотрудников с опытом боевой службы здесь особенно ценят.

Ветеранам СВО служба занятости региона помогает комплексно. За каждым обратившимся закрепляют персонального куратора. Кадровый консультант готовит индивидуальный план поиска работы.

"В этот план включаются все меры поддержки, которые помогут в дальнейшем участнику СВО найти работу, — рассказала начальник отдела территориального центра занятости населения Тольятти и Ставропольского района Наталья Гриванова. — Это может быть и социальная адаптация на рынке труда, и профессиональное обучение, и психологическая поддержка, и профориентация. Также в план может включаться организация самозанятости".

Узнать больше об услугах службы занятости можно по телефону контакт-центра 8 (800) 302-15-44.

Для участников СВО и членов их семей в Самарской области действуют льготы и социальные гарантии — всего более 40 мер поддержки, в том числе возможность списания долгов по кредитам до 10 млн руб. для бойцов и их жен.

По решению губернатора Вячеслава Федорищева до 23 февраля 2025 г. в регионе сохранена единовременная выплата в 4 млн руб. при заключении контракта с Минобороны РФ. Всего за первый год службы военнослужащие, подписавшие контракт до указанной даты, получат 7 млн рублей.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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Последние комментарии

Aleksey Vasilyev 06 февраля 2025 14:39 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

Слава Коршиков 01 февраля 2025 09:07 В Самаре запустят мультимодальные перевозки в аэропорт

Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой

Natalya B 30 января 2025 12:19 Жителей Самарской области обяжут регистрировать домашних животных

А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Антон Каверин 12 января 2025 05:48 Депутату Госдумы пожаловались на странное производство в Самаре

Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!

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