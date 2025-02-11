Жительница Самарской области оформила кредиты на умершего мужа

В Чапаевский городской суд отправилось уголовное дело 35-летней местной жительницы, которую обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, в сентябре 2024 г. женщина воспользовалась телефоном мужа, умершего в апреле, и через мобильное приложение банка оформила от его имени два кредита. Общая сумма незаконно полученных денег составила 490 тыс. рублей.