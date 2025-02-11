Жительница Самарской области оформила кредиты на умершего мужа

В Чапаевский городской суд отправилось уголовное дело 35-летней местной жительницы, которую обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, в сентябре 2024 г. женщина воспользовалась телефоном мужа, умершего в апреле, и через мобильное приложение банка оформила от его имени два кредита. Общая сумма незаконно полученных денег составила 490 тыс. рублей.
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Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.