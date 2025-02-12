До конца 2025 года мэрия Самары приватизирует 6 муниципальных предприятий

Мэрия Самары опубликовала прогнозный план приватизации муниципальных предприятий на 2025-2027 годы. Соответствующий проект, предусматривающий изменения в постановление от 2021 года, опубликован на сайте горадминистрации.

В частности, проект постановления предусматривает расширение перечня муниципальных унитарных предприятий Самары, приватизация которых запланирована на ближайший год.

В пояснительной записке отмечается: если ранее, в соответствии с ФЗ от 2019 года, ГУПы и МУПы подлежали ликвидации или реорганизации до 1 января 2025 года, то в конце 2024 года ФЗ изменился. Для муниципальных унитарных предприятий, учредителем которых были приняты решения о ликвидации или реорганизации до 1 января 2025 года, но не были исполнены до указанной даты, сроки сдвинули на год — до 31 декабря 2025 года.

В число МП, подпадающих под реорганизацию, вошли: "Спецремстройзеленхоз", "Единый информационно-расчетный центр", "Спецкомбинат ритуальных услуг", "Коммунально-бытовые услуги", "Красноглинские бани", "Ярмарки Самары".

В документации к проекту отмечается, что реорганизация "столь значимых хозяйствующих субъектов положительно скажется на стабильности функционирования систем жизнеобеспечения Самары", а изменение организационно-правовой формы муниципальных предприятий "позволит обеспечить стабильную ситуацию в отрасли городского хозяйства, увеличить объем налоговых поступлений в доходную часть бюджета".

Предлагая указанные изменения, власти преследуют цель повысить эффективность управления муниципальной собственностью и эффективность предпринимательской деятельности.

Сумма прогнозируемого дохода в бюджет Самары от приватизации муниципального имущества в 2025–2027 годах ожидается в размере 13 млн рублей ежегодно", — сказано в тексте проекта.