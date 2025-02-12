Студенты и школьники Самарской области стали участниками акции ко Дню российской науки

С 3 по 14 февраля по всей стране проходят просветительские мероприятия, посвященные выдающимся научным открытиям и людям, которые их подарили человечеству. В Самарской области в рамках Дня науки также проходили многочисленные мероприятия. Губернатор Вячеслав Федорищев посетил Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева и ознакомился с деятельностью производственного центра аддитивных технологий, принял участие в открытом кубке Science Slam (Научных битв) в Самарском университете.

Общество "Знание" для молодежи подготовило цикл встреч, уникальный видеоконтент и викторины. В Самарской области прошло почти 30 мероприятий, в которых приняли участие более 1000 студентов и школьников.

Площадками для мероприятий стали Образовательный центр поселка городского типа Смышляевка, детский мини-технопарк "Квантум" Дома детского творчества "Гармония" села Борское, Центр современных инициатив Strelka Hall, Новокуйбышевский нефтехимический техникум, Поволжский государственный колледж, Самарский технический университет, Приволжский государственный университет, Самарский государственный социально-педагогический университет, Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева, школы областного центра, Кинеля, Сызрани, Красноармейского района.

Советник директора по воспитанию образовательного центра пгт. Смышляевка Наталья Королева провела квиз "Знание.Наука", в котором участвовали более 30 команд учеников 6-9 классов. Ребята определяли, являются ли утверждения правдой, вспоминали имена известных ученых, факты из различных научных областей, разгадывали зашифрованные мемы и многое другое.

"Эрудированность, умение учиться и тяга к исследованиям — это отличные качества современного школьника. Наука — это сила, дающая прогресс, движение, развитие во всех сферах жизни: медицине, образовании, экономике, производстве. Любовь к науке воспитывается со школьной скамьи. Рада была присоединиться к мероприятиям Российского общества "Знание", помогающим полюбить науку", — поделилась Наталья Королева.

А для ребят из с. Борское просветительский квиз "Знание.Наука" провела педагог дополнительного образования Дома детского творчества "Гармония", лектор Общества "Знание" Дина Лукина. В нем соревновались три команды школьников.

"Это мероприятие стало важным событием, подчеркивающим значимость знаний о российской науке и ее выдающихся деятелях. Такие встречи помогают молодым умам лучше понять и оценить вклад отечественных ученых и их открытия. Это является фундаментом для будущих изобретателей и исследователей, вдохновляя их на новые свершения и инновации. Важно помнить, что изучение истории российской науки и ее ярких представителей способствует развитию критического мышления и технического прогресса. Эти знания вдохновляют новое поколение на великие открытия и помогают им строить будущее, опираясь на опыт наших соотечественников", — отметила лектор.

Интерактивная лекция "Влюбиться в науку за 60 минут" от учителя физики Андрея Рузова прошла для школьников поселка Чапаевский Красноармейского района. А в Центре современных инициатив Strelka Hall самые любознательные ребята приняли участие в викторине "Научный вопрос", которую провел председатель Совета местного отделения движения детей и молодежи Движение Первых, лектор Российского общества "Знание" Сергей Пушняк. На площадке Поволжского государственного колледжа научный квиз провела региональный координатор всероссийского студенческого проекта "Твой ход" Анастасия Володина.

В Новокуйбышевском нефтехимическом техникуме прошли лекции о мегапрорывах российских ученых. Лектор Общества "Знание", заведующая филиалом Движения Первых Лариса Чулкова познакомила студентов с самыми значимыми открытиями российских ученых в физике, химии и биологии. Слушатели узнали, как их работа повлияла на мировую науку и наше будущее. Управлять звуковой волной учила студентов Сызранского колледжа искусств и культуры преподаватель Анна Севастьянова.

В Самарском техническом университете прошел цикл лекций и викторин провели ученые, спикеры Общества "Знание" доцент СамГТУ Егор Макаров, доцент кафедры "Национальная и мировая экономика" СамГТУ Наталья Крутова, доцент кафедры философии и социально-гуманитарных наук Сам ГТУ Наталья Балаклеец.

Заведующий кафедрой связей с общественностью Марина Вержаковская и аспирант ПГУТИ Владимир Осанов провели викторину "Научный вопрос" и лекцию о новых исследованиях в сфере телекоммуникаций.

В Самарском государственном социально-педагогическом университете доцент кафедры биологии, экологии и методики обучения Валентина Ильина обсудила со студентами особенности научных биологических школ Самарской области и их достижения в решении экологических проблем региона.

Выступить с лекциями о достижениях в физике, биологии, химии, астрономии, информационных технологиях и других областях сможет любой желающий. Для этого Обществом "Знание" совместно с выдающимися деятелями науки подготовлены мастер-лекции, среди которых "Мегапрорывы российских ученых", "Химия и цивилизация", "Животные как первые покорители космического пространства", "Энергетика России", "Умные лекарства", "Современная вирусология", "ДНК — важнейшая молекула в нашей жизни" и другие. Один из уроков обещает помочь влюбиться в науку за 60 минут.

Чтобы лекции стали еще более увлекательными, создан уникальный видеоконтент с ведущими учеными страны.