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Музыка Культура

В тольяттинской филармонии Тольятти пройдет концерт из цикла "Музыкальные традиции Гнесинцев"

ТОЛЬЯТТИ. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Проект "Музыкальные традиции Гнесинцев" — масштабный всероссийский проект, посвященный пианистке и педагогу, одному из создателей уникальной системы отечественного музыкального образования Елене Гнесиной и призван популяризировать музыкальное наследие России.

Он реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Всего за полтора года проекта будет организовано более 100 концертов, гастрольных туров, мастер-классов и лекций.

Один из концертов пройдет 22 февраля в Тольятти. Симфонический оркестр Тольяттинской филармонии под управлением дирижера Антона Шниткина вместе с солистом — гобоистом Алексеем Балашовым представят программу "Грани романтики".

Антон Шниткин — художественный руководитель и главный дирижер Дальневосточного академического симфонического оркестра. За его плечами — богатая исполнительская биография, выступления в крупнейших залах России и Европы.

Музыканта Алексея Балашова нередко  называют "Паганини гобоя". Такая оценка закрепилась за Алексеем за высочайший уровень исполнительского мастерства, проникновенную и изысканную манеру игры, красивое звучание инструмента и совершенное владение техническими особенностями гобоя.

В программе "Грани романтики" прозвучат мировые шедевры классической музыки — произведения Р. Штрауса, К. Ф. Барта, Ф. Мендельсона.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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