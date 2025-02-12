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Баскетбол Спорт

В Самаре стартовали отборочные игры среди школьных баскетбольных команд в рамках чемпионата "КЭС-БАСКЕТ"

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре начались отборочные игры среди школьных сборных в рамках чемпионата школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ", генеральным спонсором которого является ПАО "Т Плюс". Лучшие команды выступят в финале регионального этапа, который пройдёт 18 февраля 2025 года.

Всего в региональном этапе Самарской области в сезоне 2024/25 г. приняла участие 361 команда юношей и девушек из 214 общеобразовательных организаций 40 муниципальных образований региона. На протяжении трёх дней — 11, 12 и 18 февраля — 16 команд юношей и девушек поборются за звание сильнейших.

Девушки:

ГБОУ лицей с. Хрящёвка,

МБОУ Школа № 25 г. о. Самара,

ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрань,

ГБОУ СОШ с. Алексеевка,

ГБОУ СОШ № 2 ж/д ст. Клявлино,

ГБОУ Гимназия № 1 г. о. Новокуйбышевск,

ГБОУ СОШ № 4 п. г. т. Безенчук,

ГБОУ СОШ № 10 г. о. Отрадный.

Юноши:

ГБОУ СОШ № 7 г. о. Новокуйбышевск,

ГБОУ СОШ "ОЦ" п. г. т. Новосемейкино,

ГБОУ СОШ п. г. т. Рощинский,

ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани,

МБОУ Школа № 148 г. о. Самара,

ГБОУ СОШ № 1 с. Приволжье,

ГБОУ Гимназия г. о. Похвистнево,

ГБОУ Лицей с. Хрящевка.

18 февраля в Самаре в спортивном комплексе "МТЛ Арена" состоятся главные матчи чемпионата ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" в Самарской области. Среди лучших команд будут разыграны медали и две путёвки на финал чемпионата Приволжского федерального округа.

Социальный проект "Чемпионат ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ", стартовавший в 2007 году в Перми, прошёл длинный путь развития — от регионального до всероссийского. В восемнадцатом сезоне (2024–2025 гг.) Лига установила очередной рекорд по количеству регионов и участников — 18 450 команд из 81 региона нашей страны.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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Последние комментарии

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

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