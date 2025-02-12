Женский БК "Самара" обыграл "Нефтяник-Титан"

"Самара" в выездном матче Премьер-лиги переиграла "Нефтяник-Титан" — 67:62, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Два подряд дальних попадания от Дарьи Курильчук, точные штрафные от Александры Марченковой и вернувшейся после травмы Сабины Абайдуллиной, проход Ольги Новиковой — самарская команда начала матч, сделав счет 12:0 после четырех сыгранных минут. Впрочем, затем на пять минут самарское нападение замолчало, и сибирячки сократили отставание до минимума. А в конце стартового периода и вовсе вырвались вперед: 14:17.

Во второй четверти атаку удалось отладить. И хотя хозяйки какое-то время удерживали лидерство, далеко их "Самара" не отпускала. И к середине периода вновь повела в счете: 28:25 после точного трехочкового Сабины Абайдуллиной. Но все же омички были чуть удачливее, после обмена результативными выпадами они вернули себе преимущество, удержав его до большого перерыва: 35:37.

В начале третьего периода разыгралась Мэлори Бейтс, усилиями которой разница достигла уже 7 очков (36:43). Но и в составе "Самары" были свои лидеры: Ольга Новикова, Дарья Курильчук и Сабина Абайдуллина вернули волжанок в игру. За две минуты до конца четверти счет вновь стал равным: 46:46. Концовку, впрочем, лучше провели сибирячки, вернувшие себе 7-очковый задел: 46:53.

Сабина Абайдуллина, Елизавета Колотовкина и Александра Марченкова своими попаданиями выровняли игру, а затем самарская команда вырвалась вперед: 65:60 после трехи от Марченковой за две с половиной минуты до сирены! И в самый напряженный момент матча сил и нервов у девчонок хватило, чтобы довести дело до победы.

67:62 — победа "Самары".

Следующий матч наша команда проведет дома: 21 февраля "Самара" примет "Спарту энд К".