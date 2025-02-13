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Баскетбол Спорт

БК "Самара" не смогла одолеть "Уралмаш" — 65:85

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Баскетбольная "Самара" в матче Единой Лиги ВТБ со счетом 65:85 уступила на домашнем паркете "Уралмашу".

Дополнительную интригу перед матчем придавало возвращение Ивана Пынько, Антона Карданахишвили, Антона Глазунова, Владимира Ивлева и Хейдена Далтона на родной самарский паркет.

"Уралмаш" начал с рывка 5:0 и на протяжении всей четверти держал преимущество у самарцев, свои броски из-под кольца попадал центровой Илья Попов. За 4 минуты до конца у подопечных Ростислава Вергуна залетело 3 трехочковых подряд, как итог — 9:23 в пользу гостей.

В начале второй десятиминутки увереннее себя почувствовали самарцы, сначала Егор Амосов в прыжке забрасывает дальний, затем Илья Попов попадает со средней. Оранжево-черно-зеленые тоже не сбавляли темп, в моменте преимущество гостей составляло +16. Евгений Беляков к концовке набрал уже 12 очков, а Андрей Сопин заработал первые очки с дальнего броска. За 3 минуты до конца отставание составляло -13, оно и не изменилось, команды ушли на большой перерыв при счёте — 30:43 в пользу уральцев.

Вторая половина стартовала с мощного прохода Ильи Попова и броска-крюка. Дальше в игру включились игроки "Уралмаша", и преимущество гостей выросло до +19. Гости часто комбинировали, но когда дело доходило до открытого трехочкового — были промахи. За 3:48 Далтон обкрадывает игрока самарцев Голдырев получает неспортивный фол, Хейден забрасывает два штрафных, а спустя атаку делает данк. В предпоследней четверти сильнее оказались гости — 47:61.

Заключительная четверть вновь началась с рывка 5:0 от игроков "Уралмаша", сначала со средней забросил бывший разыгрывающий волжан Андрей Глазунов, а затем Евгений Белянков уже по привычке попал дальний. У самарцев продолжал "зажигать" Илья Попов. За 5 минут до конца разрыв был -28 очков в пользу "Уралмаша", а точку в матче поставил Владислав Карпов, забросив "трешку" — 65:85.

Самыми результативными у самарцев стали Илья Попов (18 очков) и Георгий Маруфов (11 очков). У гостей эффективными были Евгений Белянков (19 очков), Иван Пынько (13 очков), Джавонте Дуглас и Вячеслав Зайцев (11 очков).

Следующий матч БК "Самара" проведет 2 марта на домашней площадке против саратовского "Автодора".

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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Последние комментарии

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

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