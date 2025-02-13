Владислав Коновалов: "Нас зажали в тиски, не дали свободы"

Главный тренер БК "Самара" Владислав Коновалов после поражения от "Уралмаша" (65:85) поделился своим видением причин проигрыша и оценил игру молодежи.

"Если по серьезному, для молодых игроков такие матчи — хороший опыт. Они для нас как джокеры: мы их достаем, запускаем в ротацию в какой-то ключевой момент. Мое кредо, как меня самого воспитывали: лучше посмотреть молодого игрока в сложной ситуации, чем когда команда ведет +20. Он быстрее вырастет, ты лучше даешь ему познать игру. Плюс поддержка: чем больше молодых местных ребят, тем больше болельщиков, которые приходят за них поболеть — это дает определенный импульс, энергию.

А по игре: первая четверть не задалась, всего 9 очков, наш атакующий арсенал забуксовал. Понятно, что Сопину тяжело одному на позиции первого номера: Кашин приболел, Кулагин пока в лазарете, нет еще одного боллхендера, который мог бы креативить. По трем нашим лидерам сейчас играют очень плотно. Голдырев не нашел свободные броски. Сыграла опция на Попова, он набрал 18 очков. Но соперник поддавливал: смоллболл, быстрая ротация, агрессивность — нас зажали в тиски, не дали свободы, пространства и бросков. Хорошо сработал план тренера соперников.

Молодые игроки, которые вышли в концовке, молодцы: с энтузиазмом подошли к игре в защите, с агрессией, перехватили, убежали — это мне нравится. В целом можно констатировать, что мы выглядим командой, пытающейся сыграть достойно", — отметил тренер самарцев.