Пенсионерка из Отрадного перевела мошенникам 200 тысяч рублей, поверив, что деньги фальшивые

В полицию Отрадного обратилась 71-летняя местная жительница. Она заявила, что неизвестные похитили у нее 200 тысяч рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Оказалось, что женщине позвонили якобы из органов соцзащиты и убедили ее, что полученные ею выплаты фальшивые. Собеседник убедил пенсионерку заменить купюры на "настоящие" и перевести "липовые" деньги через банкомат на специальный счет. При этом неизвестный уверил, что вся сумма в скором времени вернется на ее счет.

Возбуждено уголовное дело.