Пенсионерка из Отрадного перевела мошенникам 200 тысяч рублей, поверив, что деньги фальшивые

В полицию Отрадного обратилась 71-летняя местная жительница. Она заявила, что неизвестные похитили у нее 200 тысяч рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Оказалось, что женщине позвонили якобы из органов соцзащиты и убедили ее, что полученные ею выплаты фальшивые. Собеседник убедил пенсионерку заменить купюры на "настоящие" и перевести "липовые" деньги через банкомат на специальный счет. При этом неизвестный уверил, что вся сумма в скором времени вернется на ее счет.
Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.