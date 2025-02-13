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Баскетбол Спорт

Богдан Шувакин: "Я увидел тот уровень, к которому нужно стремиться"

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После поражения от "Уралмаша" (65:85) форвард БК "Самара" Богдан Шувакин поделился эмоциями от дебюта в Единой Лиге ВТБ, а также рассказал, какие персональные указания давал главный тренер перед выходом на паркет.

"Хочу сказать, что это все стечение обстоятельств, и для всех ребят, которые дебютируют на данном уровне, это большой шанс, большой опыт. Спасибо тренерскому штабу и каждому тренеру, кто вкладывал в меня частицу доверия. Очень благодарен за этот опыт. Это того стоит. Эмоции переполняют. Матч проигран, но я увидел тот уровень, к которому нужно стремиться в будущем", - сказал форвард "Самары".

Также Богдан рассказал, какие персональные указания давал главный тренер перед выходом на паркет: "Меня выпустили в середине второй четверти, даже ближе к началу. У нас было два фола, Владислав Николаевич рекомендовал пожестче играть с первыми номерами - с Антоном Глазуновым, Игорем Новиковым - и, мне кажется, у меня этого не получилось, это было крайне тяжело, но спасибо Владиславу Николаевичу за напутствие и время, которое он доверил мне, - я очень благодарен".

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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