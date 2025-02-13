Авито Авто и Big Russian Boss вместе создадут уникальный контент для автолюбителей

Авито Авто объявил о начале долгосрочного сотрудничества с Big Russian Boss. Блогер, музыкант и автолюбитель будет создавать эксклюзивные видео и другие материалы на различных онлайн-площадках совместно с Авито Авто. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Big Russian Boss в партнерстве с командой Авито Авто будет еженедельно выпускать в своем Telegram-канале авторскую видеорубрику "Braking news", где с присущими ему стилем, харизмой и острым юмором будет освещать яркие события автомобильного мира, комментировать новинки автопрома и тест-драйвы. Кроме того, блогер выпустит серию видео "Гаражные выходки" в своем сообществе ВКонтакте, где расскажет об уникальных, но малоизвестных марках и моделях авто.
"Наше сотрудничество с Big Russian Boss — это естественное продолжение уже ставшего успешным взаимодействия. Его увлеченность автомобилями и уникальный подход к подаче контента, а также возможности платформы и высокий уровень экспертизы команды Авито Авто позволят создавать оригинальные материалы, которые точно будут интересны автолюбителям. И мы уже убедились в эффективности нашего сотрудничества: например, он был одним из ключевых участников паблик-тока, состоявшегося в рамках презентации Журнала Авито Авто и посвященного будущему авторынка. Уверены, что новые форматы окажутся не менее интересными", — комментирует Анастасия Докучаева, руководитель по развитию опыта частных пользователей в Авито Авто.
"Всегда приятно работать с людьми, которые прислушиваются к тебе, верят в тебя и твои идеи. Команда Журнала Авито Авто так же разделяет мою любовь к автомобилям, сейчас мы одна команда, работающая над одним делом. Думаю, что вместе у нас получится сделать много классного контента для наших зрителей и читателей!", — комментирует Big Russian Boss.
Запуск сотрудничества является частью стратегии Авито Авто по развитию экспертного контента для своей аудитории. Это партнерство позволит предложить пользователям новый взгляд на автомобильную индустрию и поможет сделать выбор и покупку автомобиля не только осознанными, но и увлекательными.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы