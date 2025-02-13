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Автопром Машиностроение

Авито Авто и Big Russian Boss вместе создадут уникальный контент для автолюбителей

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Авито Авто объявил о начале долгосрочного сотрудничества с Big Russian Boss. Блогер, музыкант и автолюбитель будет создавать эксклюзивные видео и другие материалы на различных онлайн-площадках совместно с Авито Авто. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Big Russian Boss в партнерстве с командой Авито Авто будет еженедельно выпускать в своем Telegram-канале авторскую видеорубрику "Braking news", где с присущими ему стилем, харизмой и острым юмором будет освещать яркие события автомобильного мира, комментировать новинки автопрома и тест-драйвы. Кроме того, блогер выпустит серию видео "Гаражные выходки" в своем сообществе ВКонтакте, где расскажет об уникальных, но малоизвестных марках и моделях авто.

"Наше сотрудничество с Big Russian Boss — это естественное продолжение уже ставшего успешным взаимодействия. Его увлеченность автомобилями и уникальный подход к подаче контента, а также возможности платформы и высокий уровень экспертизы команды Авито Авто позволят создавать оригинальные материалы, которые точно будут интересны автолюбителям. И мы уже убедились в эффективности нашего сотрудничества: например, он был одним из ключевых участников паблик-тока, состоявшегося в рамках презентации Журнала Авито Авто и посвященного будущему авторынка. Уверены, что новые форматы окажутся не менее интересными", — комментирует Анастасия Докучаева, руководитель по развитию опыта частных пользователей в Авито Авто.

"Всегда приятно работать с людьми, которые прислушиваются к тебе, верят в тебя и твои идеи. Команда Журнала Авито Авто так же разделяет мою любовь к автомобилям, сейчас мы одна команда, работающая над одним делом. Думаю, что вместе у нас получится сделать много классного контента для наших зрителей и читателей!", — комментирует Big Russian Boss.

Запуск сотрудничества является частью стратегии Авито Авто по развитию экспертного контента для своей аудитории. Это партнерство позволит предложить пользователям новый взгляд на автомобильную индустрию и поможет сделать выбор и покупку автомобиля не только осознанными, но и увлекательными.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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Последние комментарии

Сергей Близнецов 13 июня 2023 19:43 Новосибирский холдинг Rossko приобрел самарского производителя автозапчастей

вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 06:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

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