Самокатчику, сбившему насмерть человека, не стали ужесточать приговор

Самарский облсуд пересмотрел приговор, вынесенный студенту, который на электросамокате сбил человека. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Самарском областном суде.

Напомним, 4 августа 2023 г. молодой человек ехал на своем электросамокате по парку им. 50-летия АвтоВАЗа. В какой-то момент из кустов вышел рабочий с триммером за спиной, и самокатчик сбил его. Пострадавшего доставили в больницу, где в октябре он скончался.

В суде самокатчик признал вину. Он рассказал, что надеялся объехать мужчину, но тот стал двигаться из стороны в сторону.

Молодой человек компенсировал представителю потерпевшего моральный вред — 300 тыс. рублей. А представитель потерпевшего попросил прекратить дело в связи с примирением сторон.

Автозаводский районный суд Тольятти от 17 октября 2024 г. признал водителя электросамоката виновным и назначено ему год ограничения свободы.

Гособвинитель подал жалобу на приговор, посчитав его чрезмерно мягким.

Самарский областной суд, рассмотрев апелляционное представление, изменил приговор в описательно-мотивировочной части. "В остальной части приговор Автозаводского районного суда Тольятти Самарской области от 17 октября 2024 г. оставлен без изменения, апелляционное представление государственного обвинителя — без удовлетворения", — пояснили в Самарском областном суде