Перевод БК "Самара" на новое юрлицо произойдет до конца февраля

Перевод баскетбольного клуба "Самара" на новое юридическое лицо должен произойти до конца февраля. Об этом Телеграм-каналу "Перехват" сообщил президент Единой лиги Сергей Кущенко.

"Мы будем действовать исключительно по регламенту, а он не дает возможности заменить старую компанию на новую и стартовать в Единой лиге посреди сезона. Идет процесс передачи контрактов игроков с прежней организации на новое АНО с участием руководства Самарской области, и без документа, подписанного с обеих сторон, мы не сможем допустить новую "Самару" до участия.



Сейчас идет детальный разбор долгов, от нас и от РФБ есть все документы, без которых нельзя продолжить играть. У нас будет перерыв на Матч звезд и "окно" ФИБА, по плану, именно за этот период должен закончиться данный процесс. После того, как у нас окажутся все документы, мы сможем допустить обновленную "Самару" до участия в лиге. Это непростой процесс, но он идет конструктивно", — сказал Кущенко.

Перерыв в лиге уже начался и продлится до 28 февраля.

"Мы находимся в коммуникации с руководством региона и надеемся на "мягкий переход". Как лига и как люди, заинтересованные в развитии российского баскетбола, мы, конечно, желаем, чтобы самарский баскетбол, который обладает одной из лучших систем в стране, остался и продолжал участвовать в соревнованиях всех уровней", — также сказал президент Единой лиги ВТБ.

Напомним, о планах по созданию нового юрлица для клуба — автономной некоммерческой организации (АНО) "Самара" — стало известно в начале декабря 2024 года. АНО было учреждено региональным минспорта в 6 февраля. Его возглавил Алексей Ягунов — бывший исполнительный директор Федерации баскетбола Самарской области, коммерческий директор предыдущего юрлица "Самары", который также выступал ведущим на домашних матча самарцев.

Как поясняли в правительстве, АНО не будет являться правопреемником действующего баскетбольного клуба. В основную команду будет принят новый главный тренер. Игроков будут набирать из воспитанников самарского баскетбола. Для усиления команды будут привлечены спортсмены из других клубов.

Губернатор Вячеслав Федорищев сообщал об изменении ситуации с финансированием действующего клуба. По его словам, ряд спонсоров по разным причинам решили прекратить поддержку команды. Из-за финансовых проблем команду покинули несколько игроков-американцев. В конце 2024 г. в отставку ушел главный тренер Дражен Анзулович, которого заменил Владислав Коновалов.

Областные власти планировали оказать поддержку клубу и подыскать новых спонсоров.