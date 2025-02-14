16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Перевод БК "Самара" на новое юрлицо произойдет до конца февраля Богдан Шувакин: "Я увидел тот уровень, к которому нужно стремиться" Ростислав Вергун: "В БК "Самара" есть ребята, которые умеют играть" Владислав Коновалов: "Нас зажали в тиски, не дали свободы" БК "Самара" не смогла одолеть "Уралмаш" - 65:85

Баскетбол Спорт

Перевод БК "Самара" на новое юрлицо произойдет до конца февраля

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Перевод баскетбольного клуба "Самара" на новое юридическое лицо должен произойти до конца февраля. Об этом Телеграм-каналу "Перехват" сообщил президент Единой лиги Сергей Кущенко.

"Мы будем действовать исключительно по регламенту, а он не дает возможности заменить старую компанию на новую и стартовать в Единой лиге посреди сезона. Идет процесс передачи контрактов игроков с прежней организации на новое АНО с участием руководства Самарской области, и без документа, подписанного с обеих сторон, мы не сможем допустить новую "Самару" до участия.

Сейчас идет детальный разбор долгов, от нас и от РФБ есть все документы, без которых нельзя продолжить играть. У нас будет перерыв на Матч звезд и "окно" ФИБА, по плану, именно за этот период должен закончиться данный процесс. После того, как у нас окажутся все документы, мы сможем допустить обновленную "Самару" до участия в лиге. Это непростой процесс, но он идет конструктивно", — сказал Кущенко.

Перерыв в лиге уже начался и продлится до 28 февраля.

"Мы находимся в коммуникации с руководством региона и надеемся на "мягкий переход". Как лига и как люди, заинтересованные в развитии российского баскетбола, мы, конечно, желаем, чтобы самарский баскетбол, который обладает одной из лучших систем в стране, остался и продолжал участвовать в соревнованиях всех уровней", — также сказал президент Единой лиги ВТБ.

Напомним, о планах по созданию нового юрлица для клуба — автономной некоммерческой организации (АНО) "Самара" — стало известно в начале декабря 2024 года. АНО было учреждено региональным минспорта в 6 февраля. Его возглавил Алексей Ягунов — бывший исполнительный директор Федерации баскетбола Самарской области, коммерческий директор предыдущего юрлица "Самары", который также выступал ведущим на домашних матча самарцев.

Как поясняли в правительстве, АНО не будет являться правопреемником действующего баскетбольного клуба. В основную команду будет принят новый главный тренер. Игроков будут набирать из воспитанников самарского баскетбола. Для усиления команды будут привлечены спортсмены из других клубов. 

Губернатор Вячеслав Федорищев сообщал об изменении ситуации с финансированием действующего клуба. По его словам, ряд спонсоров по разным причинам решили прекратить поддержку команды. Из-за финансовых проблем команду покинули несколько игроков-американцев. В конце 2024 г. в отставку ушел главный тренер Дражен Анзулович, которого заменил Владислав Коновалов.

Областные власти планировали оказать поддержку клубу и подыскать новых спонсоров.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Фото на сайте

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2