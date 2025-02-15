Полицейские поймали жителя Самарской области с галлюциногенными грибами

Волжский районный суд Самарской области вынес приговор 35-летнему местному жителю, задержанному ранее с наркотиками. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В сентябре 2024 г. полицейские заметили в пос. Стройкерамика мужчину на автомобиле, который остановился у подъезда на ул. Митрополита И. Снычева, постоянно оглядывался и суетился. Правоохранители решили досмотреть машину и нашли в ней 10,38 г галлюциногенных грибов.

Сам подозреваемый рассказал, что приобрел наркотик у знакомого и хранил для себя. Суд назначил ему штраф 15 тыс. рублей.