Полицейские поймали жителя Самарской области с галлюциногенными грибами

Волжский районный суд Самарской области вынес приговор 35-летнему местному жителю, задержанному ранее с наркотиками. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В сентябре 2024 г. полицейские заметили в пос. Стройкерамика мужчину на автомобиле, который остановился у подъезда на ул. Митрополита И. Снычева, постоянно оглядывался и суетился. Правоохранители решили досмотреть машину и нашли в ней 10,38 г галлюциногенных грибов.
Сам подозреваемый рассказал, что приобрел наркотик у знакомого и хранил для себя. Суд назначил ему штраф 15 тыс. рублей.
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