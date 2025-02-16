В Самаре спасли замерзавшего на льду рыбака

В субботу, 15 февраля, помощь спасателей понадобилась рыбаку на реке Татьянка в Самаре. Об этом сообщает ПСС Самарской области.
В 21:55 очевидцы сообщили, что в районе дома № 19 по ул. Ближней в пос. Сухая Самарка на льду без движения долго находится человек. Прибывшие спасатели обнаружили мужчину в полубессознательном состоянии и доставили на берег. В 22:50 рыбака с обморожением 1 и 2 степени передали врачам "скорой".
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