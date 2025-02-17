Экскаватор-погрузчик LGCE B877F с увеличенной субсидией на лизинг в CARCADE

Лизинговая компания CARCADE объявляет об обновлении программы финансирования техники LGCE в рамках официального сотрудничества с дистрибьютором марки — РУСБИЗНЕСАВТО. Предложение действует на договоры, заключенные до 31 марта 2025 года.

В рамках партнёрской программы клиенты CARCADE могут приобрести экскаватор-погрузчик LGCE B877F с использованием корпоративной скидки-субсидии в размере 899 тыс. рублей, которая будет учтена в счёт аванса в рамках лизингового договора — т. е. клиент после согласования сделки оплачивает первый платёж уже за минусом суммы предоставленной субсидии. Предложение распространяется только на новую технику в наличии или в поставке через официальных поставщиков компании РБА. Подробности специальной программы уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

РУСБИЗНЕСАВТО — ведущий оператор на рынке продаж грузовой автотехники, автобусов и спецтехники, обладатель сети современных станций технического обслуживания и ремонта грузовой автотехники, а также один из лидеров по организации снабжения предприятий запасными частями к грузовым автомобилям. РУСБИЗНЕСАВТО предоставляет своим клиентам широкий ассортимент спецтехники различных производителей, техобслуживание и запчасти, установку доп. оборудования. Компания в настоящее время представлена во всех крупнейших региональных центрах России, а также активно развивает региональную сеть станций технического обслуживания коммерческого транспорта. Все станции предлагают качественный уровень работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, реализуемых компанией. Сотрудничество CARCADE с РУСБИЗНЕСАВТО позволяет предложить уникальные условия финансирования при приобретении в лизинг спецтехники через аккредитованных поставщиков.

Финансирование по специальной программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Сотрудничество с CARCADE позволяет настроить лизинг по максимально широким параметрам сделки: с авансом от 5%, выкупным платежом до 30% на срок до 84 месяцев. Лизинговую сделку можно дополнить специальными продуктами CARCADE: включением Каско и других страховых продуктов в график, регистрацией ТС в Гостехнадзоре, программами круглосуточной автопомощи на дороге.

Полный список поставщиков РБА и подробный перечень субсидируемых моделей техники уточняйте у финансовых консультантов CARCADE. Оставить заявку на подбор ТС и лизинговые расчёты можно на сайте или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.