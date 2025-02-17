Владелец "безопасного счета" вернет деньги обманутой жительнице Самарской области

В Кинельском районе Самарской области пенсионерке вернули похищенные мошенниками деньги. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Ранее злоумышленник убедил 68-летнюю женщину для сохранности перевести на "безопасный счет" 97 тыс. рублей. Полицейские выяснили, кому принадлежал счет, и обвинили этого человека в незаконном обогащении.
В результате Кумторкалинский районный суд Республики Дагестан поддержал иск Кинельского межрайонного прокурора и обязал владельца счета вернуть потерпевшей ее деньги.
Последние комментарии
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вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
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