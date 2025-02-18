В Самарской области прошел форум "серебряных" волонтеров

В Самарской области работают 74 волонтерских отряда, объединяющих более 3500 участников в возрасте 50+. Направления их деятельности: социальное, экологическое, патриотическое, спортивно-оздоравливающие, культурно-творческое, а также помощь участникам СВО.
На днях в регионе прошел форум "серебряных" волонтеров для координаторов и активистов добровольческих отрядов Добро.Центра "Молоды душой". В работу форума включились представители всех 37 муниципалитетов губернии. Более 50 участников получали знания, обменивались опытом, заводили новые знакомства.
В Самарской области ежегодно добровольцы старшего возраста проводят более 5 тыс. мероприятий. Как отмечают специалисты, благодаря мероприятиям по активному долголетию национального проекта "Демография", инициативному участию в патриотических акциях и встречах, пропаганде здорового образа жизни в обществе кардинально изменился образ пожилого человека. Как отметила главный консультант управления организации социального обслуживания департамента по делам инвалидов министерства соцциально-демографической и семейной политики Мария Атякшева, старшее поколение — это авторитетные и инициативные люди, к мнению которых прислушиваются, на них равняется молодежь.
"В Самарской области сформирована законодательная база, направленная на поддержку волонтерского движения. Действуют и федеральные программы, к которым мы активно подключаемся. Вот и этот форум мы проводим в рамках проекта Добро.Центр "Молоды душой" при грантовой поддержке правительства Самарской области", — подчеркнул модератор встречи, руководитель Добро.Центра Сергей Андриянов.
Елена Колесникова — координатор отряда "Комсомольцы-добровольцы" из Тольятти. Она объединила 25 волонтеров в возрасте 65+, которые участвуют в работе клубов "Третья молодость", где можно обсудить любые актуальные темы, и "Городист", собравшего всех, кто интересуется историей пос. Шлюзовой.
Татьяна Щаева из пос. Поволжский рассказала, что изначально жители объединились, чтобы вместе решать проблемы поселка — добиться ремонта поликлиники, привести в порядок памятные места.
"С 2012 года сложился костяк активистов. И, когда началась спецоперация, у нас уже была слаженная команда добровольцев, готовых помогать", — рассказывает Татьяна Петровна. С 2023 г. "серебряные" волонтеры из Поволжского связали и отправили для участников СВО 647 маскировочных сетей. Многие работают ежедневно по четыре-пять часов потому, что не могут оставаться в стороне, когда там, "за ленточкой" сражаются наши ребята, в том числе земляки, выросшие на их глазах.
"Мы тоже рукодельницы со стажем, — говорит Валентина Ивановна из пос. Курумоч Волжского района. — Сейчас вяжем для солдат носки, пояса, шапочки. Пусть наши тепло и любовь, вложенные в каждое изделие, согреют и спасут бойцов".
Ирина Артамонова из Самары рассказала, что волонтеры, работающие в Добро.Центре в ОДО, шьют марлевые салфетки для двух больниц, где лечатся раненые солдаты. Сама Ирина Константиновна ведет мастер-класс по нейробике "Подзарядка для ума — путь к долголетию". Это комплекс суставной и пальчиковой гимнастики, направленный на развитие когнитивных функций.
"Серебряные" волонтеры уверены: их активная жизненная позиция и стремление помогать заложены с детства — сначала они были пионерами, потом комсомольцами, которые вели постоянную общественную работу.
В 2024 г. более 100 тыс. человек в самарском регионе стали участниками мероприятий, организованных добровольцами старшего возраста. "От себя лично, от правительства Самарской области, от жителей, которых представляю, хотел бы сказать вам большое спасибо — вам и вашим товарищам, потому что добровольчество, бескорыстное, не мотивированное личными целями служение людям — это, наверное, самая высшая степень служения, которая есть", — неоднократно подчеркивал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на встречах с волонтерами.
Последние комментарии
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!