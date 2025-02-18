В Самарской области прошел форум "серебряных" волонтеров

В Самарской области работают 74 волонтерских отряда, объединяющих более 3500 участников в возрасте 50+. Направления их деятельности: социальное, экологическое, патриотическое, спортивно-оздоравливающие, культурно-творческое, а также помощь участникам СВО.

На днях в регионе прошел форум "серебряных" волонтеров для координаторов и активистов добровольческих отрядов Добро.Центра "Молоды душой". В работу форума включились представители всех 37 муниципалитетов губернии. Более 50 участников получали знания, обменивались опытом, заводили новые знакомства.

В Самарской области ежегодно добровольцы старшего возраста проводят более 5 тыс. мероприятий. Как отмечают специалисты, благодаря мероприятиям по активному долголетию национального проекта "Демография", инициативному участию в патриотических акциях и встречах, пропаганде здорового образа жизни в обществе кардинально изменился образ пожилого человека. Как отметила главный консультант управления организации социального обслуживания департамента по делам инвалидов министерства соцциально-демографической и семейной политики Мария Атякшева, старшее поколение — это авторитетные и инициативные люди, к мнению которых прислушиваются, на них равняется молодежь.

"В Самарской области сформирована законодательная база, направленная на поддержку волонтерского движения. Действуют и федеральные программы, к которым мы активно подключаемся. Вот и этот форум мы проводим в рамках проекта Добро.Центр "Молоды душой" при грантовой поддержке правительства Самарской области", — подчеркнул модератор встречи, руководитель Добро.Центра Сергей Андриянов.

Елена Колесникова — координатор отряда "Комсомольцы-добровольцы" из Тольятти. Она объединила 25 волонтеров в возрасте 65+, которые участвуют в работе клубов "Третья молодость", где можно обсудить любые актуальные темы, и "Городист", собравшего всех, кто интересуется историей пос. Шлюзовой.

Татьяна Щаева из пос. Поволжский рассказала, что изначально жители объединились, чтобы вместе решать проблемы поселка — добиться ремонта поликлиники, привести в порядок памятные места.

"С 2012 года сложился костяк активистов. И, когда началась спецоперация, у нас уже была слаженная команда добровольцев, готовых помогать", — рассказывает Татьяна Петровна. С 2023 г. "серебряные" волонтеры из Поволжского связали и отправили для участников СВО 647 маскировочных сетей. Многие работают ежедневно по четыре-пять часов потому, что не могут оставаться в стороне, когда там, "за ленточкой" сражаются наши ребята, в том числе земляки, выросшие на их глазах.

"Мы тоже рукодельницы со стажем, — говорит Валентина Ивановна из пос. Курумоч Волжского района. — Сейчас вяжем для солдат носки, пояса, шапочки. Пусть наши тепло и любовь, вложенные в каждое изделие, согреют и спасут бойцов".

Ирина Артамонова из Самары рассказала, что волонтеры, работающие в Добро.Центре в ОДО, шьют марлевые салфетки для двух больниц, где лечатся раненые солдаты. Сама Ирина Константиновна ведет мастер-класс по нейробике "Подзарядка для ума — путь к долголетию". Это комплекс суставной и пальчиковой гимнастики, направленный на развитие когнитивных функций.

"Серебряные" волонтеры уверены: их активная жизненная позиция и стремление помогать заложены с детства — сначала они были пионерами, потом комсомольцами, которые вели постоянную общественную работу.

В 2024 г. более 100 тыс. человек в самарском регионе стали участниками мероприятий, организованных добровольцами старшего возраста. "От себя лично, от правительства Самарской области, от жителей, которых представляю, хотел бы сказать вам большое спасибо — вам и вашим товарищам, потому что добровольчество, бескорыстное, не мотивированное личными целями служение людям — это, наверное, самая высшая степень служения, которая есть", — неоднократно подчеркивал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на встречах с волонтерами.



